China diz na ONU que soberania dos países do Golfo deve ser respeitada

A China se contrapôs aos Estados Unidos (EUA), em seu discurso na Assembleia Geral da ONU neste sábado (26), afirmando que a soberania dos países do Golfo deve ser respeitada. Pediu ainda que o país pare de ameaçar Cuba e suspenda o bloqueio imposto à ilha.

O vice-presidente Han Zheng não mencionou nominalmente os Estados Unidos em seu discurso. Os norte-americanos lançaram uma campanha de pressão contra Cuba que tem impedido, em grande parte, que o petróleo chegue à ilha. A guerra contra o Irã começou com ataques conjuntos dos EUA e de Israel em fevereiro.

Os comentários contrastaram fortemente com a cordialidade demonstrada no início desta semana na Casa Branca, onde o presidente Donald Trump homenageou o líder chinês, Xi Jinping, com desfiles aéreos militares e um luxuoso jantar de Estado.

“Os principais países devem assumir responsabilidades especiais pela salvaguarda da paz e da segurança internacionais e devem assumir a liderança no cumprimento das regras, na defesa do Estado de Direito e na prática do que é certo”, afirmou Han.

“A China defende que a soberania e a segurança dos países do Oriente Médio, incluindo o Golfo, devem ser respeitadas.”

Trump advertiu Xi contra a concessão de apoio ao Irã durante as negociações em Washington e recebeu garantias de que a China não o faria, afirmou nessa sexta-feira (25) o embaixador dos EUA na China.

A advertência ocorre após relatos de que Pequim havia fornecido ao Irã lançadores de mísseis de defesa aérea portáteis e de que Teerã havia encontrado maneiras de contornar as sanções sobre suas vendas de petróleo com a ajuda chinesa.

Bloqueio a Cuba

Sobre Cuba, Han disse que a China apela ao governo norte-americano para que cesse imediatamente o uso da ameaça de força contra o país suspenda, de imediato e por completo, o bloqueio e as sanções.

A rede elétrica de Cuba sofreu colapso total no início deste mês, mergulhando o país na escuridão e deixando milhões sem energia elétrica, enquanto os EUA mantêm o bloqueio.

Horas depois, no plenário da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, repetiu as falas chinesas, exortando Washington a suspender o cerco a Cuba e as restrições ao comércio com a maior ilha do Caribe.

Lavrov também afirmou que os EUA deveriam retirar Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo.

O envelhecido sistema de geração de energia de Cuba vem sofrendo forte pressão há anos devido à escassez de combustível e à infraestrutura precária, mas o bloqueio ao petróleo imposto pelos EUA, iniciado em janeiro, agravou os apagões e levou a frequentes colapsos na rede elétrica.

Han também aproveitou o discurso para retratar a China como um parceiro confiável no cenário global e uma defensora inabalável dos países em desenvolvimento.