Coreia do Norte e Rússia inauguram primeira ponte para ligar os países

A Coreia do Norte e a Rússia inauguraram nesta segunda-feira (7) sua primeira ponte rodoviária, em uma demonstração de amizade. A estrutura, que cruza o rio Tumen, foi apresentada como um marco no aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países.

Os primeiros caminhões, enfeitados com bandeiras, atravessaram lentamente a ponte de duas faixas que possui um quilômetro de extensão. Enquanto isso, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, e o primeiro-ministro norte-coreano, Pak Thae Song, participaram por videoconferência, e se dirigiram aos trabalhadores e autoridades governamentais de ambos os países.

A construção da nova ponte, que vinha sendo discutida há anos, teve início em abril do ano passado, após o projeto ter sido acordado durante uma visita do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte em 2024.

Já existem conexões aéreas e ferroviárias diretas entre Moscou e Pyongyang, mas até hoje não havia uma ligação rodoviária adequada. Em vez disso, desde 1959 e por meio de um acordo especial, tábuas eram colocadas sobre a ponte ferroviária próxima — que por décadas foi o único ponto de passagem da fronteira — para permitir a passagem de veículos entre os dois países.

“Estou convencido de que a expansão da infraestrutura de transporte transfronteiriço dará um forte impulso ao desenvolvimento da cooperação comercial, econômica, científica, tecnológica e cultural”, afirmou Mishustin, que disse que as relações entre Moscou e Pyongyang estão “em um nível sem precedentes” e chamou a inauguração da ponte de “um evento verdadeiramente histórico”.

A construção da ponte não foi meramente um projeto de engenharia, disse ele, mas “um novo símbolo de amizade”.

Mishustin disse que até 300 veículos poderão atravessar a ponte diariamente e que ela será conectada à rede rodoviária federal da Rússia, com fácil acesso ao corredor de transporte que vai da cidade de Vladivostok, no Extremo Oriente, até São Petersburgo.

Caminhões começarão a utilizar a ponte imediatamente para transportar cargas, informou o governo russo. No final deste ano, a ponte estará totalmente operacional e poderá ser usada também para o tráfego de passageiros.

A ponte foi construída próxima a uma Ponte da Amizade já existente – uma ponte ferroviária inaugurada em 1959 após a Guerra da Coreia.

Simbolicamente, a nova ponte leva o nome de Yakov Novichenko, um soldado do Exército Vermelho a quem Pyongyang atribui o mérito de ter protegido a vida do primeiro líder da Coreia do Norte, Kim Il Sung, em 1946, ao interceptar uma granada lançada contra ele e outras pessoas.

Os laços entre os dois países se fortaleceram desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, com Pyongyang enviando milhares de soldados à região de Kursk, na Rússia, para ajudar a repelir uma incursão ucraniana em 2024.

Mishustin fez referência a isso em seu discurso nesta segunda-feira, mencionando “os heróis coreanos que, ainda recentemente, lutaram lado a lado com nossos soldados e defenderam o solo russo”.