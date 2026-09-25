Elevação do nível do mar destrói casas e invade praias na Califórnia

Danos se estenderam por todo o sul da Califórnia neste verão

Em Malibu, o Oceano Pacífico abriu um buraco perto da casa do astro de cinema Nicolas Cage e causou estragos em propriedades à beira-mar. Ao longo da Beach Road, na cidade de Dana Point, as ondas destruíram uma casa e obrigaram a prefeitura a desocupar ou restringir a ocupação de outras 16.

Esses danos, que se estenderam por todo o sul da Califórnia neste verão, foram provocados por uma série de ciclones e furacões do Pacífico Oriental, intensificados pelo fenômeno climático El Niño. Embora os furacões não tenham atingido o continente na Califórnia, eles geraram ondas gigantes que se chocaram contra a costa, arrancando a areia das praias e transformando um litoral que faz parte da identidade da Califórnia tanto quanto Hollywood ou o Vale do Silício.

Especialistas afirmam que ondas ainda mais violentas podem chegar nos próximos meses, quando ciclos climáticos naturais, intensificados pelas mudanças climáticas, podem coincidir com as marés mais altas.

“Tudo indica que este será um inverno bastante épico em termos de riscos potenciais”, disse Patrick Barnard, diretor de pesquisa do Centro de Resiliência Climática Costeira da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. “Tudo é amplificado pelas mudanças climáticas.”

A Califórnia declarou preventivamente, nesta semana, estado de emergência para ajudar a mobilizar equipes de resgate e de primeiros socorros, em preparação para mais turbulências causadas pelo El Niño, que surgiu em junho. A previsão é de que o fenômeno demonstre seus maiores efeitos até o final do ano e início de 2027.

Na sexta-feira, outro furacão, o Polo, se formou na costa do Pacífico mexicano. Ele pode enviar mais ondas para o norte. As autoridades cancelaram a primeira edição do Ocean Way Festival, marcada para este fim de semana em Santa Mônica, depois que as ondas causadas pela tempestade e o escoamento das águas do furacão Marie, durante o fim de semana do Dia do Trabalho, corroeram grande parte do local do show, logo ao sul do píer.

O El Niño ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico tropical central e oriental ficam excepcionalmente quentes, alterando a circulação atmosférica e o clima em todo o mundo.

O nível do mar no sul da Califórnia subiu de 20 centímetros (cm) a 30 cm ao longo do último século. Um El Niño forte poderia elevar temporariamente o nível do mar em mais 15 ou 30 cm.

Relacionada ao El Niño está a onda de Kelvin subaquática, que poderia elevar temporariamente o nível do mar em mais 15 a 30 cm. A primeira grande onda de Kelvin do atual El Niño deve chegar à Califórnia no início de outubro, segundo Michael Jacox, oceanógrafo da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA.

Os efeitos podem coincidir com marés-reinas sazonalmente extremas que ocorrem durante a fase de amplificação das marés do ciclo nodal lunar de 18,6 anos. O El Niño também pode produzir tempestades intensas conhecidas como “rios atmosféricos”, que frequentemente inundam áreas costeiras e corroem os penhascos das praias.

O litoral da Califórnia, geralmente íngreme, até agora poupou em grande parte os moradores das inundações crônicas observadas em áreas costeiras baixas em outras partes do mundo.

Em Carlsbad, uma cidade de 112 mil habitantes a cerca de 56 km ao norte de San Diego, a areia desapareceu quase da noite para o dia da praia de Tamarack, a joia de uma cidade que arrecada 14% de seu orçamento operacional com impostos sobre quartos de hotel.

Adam Young, geomorfologista costeiro do Instituto Scripps de Oceanografia da UC San Diego, visitou Tamarack recentemente, escalando pedras onde antes havia uma praia arenosa. Logo ao sul, o oceano engoliu a praia completamente, invadindo um estacionamento que antes permitia aos visitantes estacionarem a poucos passos da areia.

Os surfistas ainda lotam Tamarack. Mas uma praia que costumava estar repleta de turistas e moradores locais agora tem apenas alguns visitantes que ocupam um pedaço da pouca areia que resta.