Enviados norte-americanos chegam a Moscou para negociações de paz

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscou para mediar as conversações de paz entre a Rússia e Ucrânia, divulgou hoje (5) a imprensa local.

Os dois representantes chegaram à capital russa com o objetivo de ampliar os esforços de negociação para colocar fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022.

A visita ocorre em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.

Os enviados foram recebidos no aeroporto pelo enviado russo Kirill Dmitriev, informou a agência de notícias estatal russa Tass.

A última visita a Moscovo de Witkoff e Kushner, que é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em janeiro de 2026, quando se encontraram com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no Kremlin.

Os enviados norte-americanos nunca visitaram Kiev, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os esperava na capital ucraniana no domingo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

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