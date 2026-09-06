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Erupção de vulcão na Indonésia suspende voos, aulas e pesca

Fato afetou 964 voos somente no principal aeroporto de Jacarta
Repórteres Bernadette Christina, em Jacarta, e Yuddy Cahya Budiman, em Tangerang
Publicado em 06/09/2026 - 16:30
Indonésia
Reuters

Uma erupção do Monte Anak Krakatau, na Indonésia, levou oito aeroportos a suspender as operações de voo neste domingo (6), afetando centenas de voos no principal aeroporto de Jacarta, após a interrupção de algumas atividades escolares e de pesca.

O Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta suspendeu as operações de voos devido às cinzas vulcânicas, informou o aeroporto em seu Instagram, deixando centenas de passageiros retidos no local.

A suspensão, prorrogada várias vezes, afetou 964 voos somente no principal aeroporto de Jacarta, informou o Ministério dos Transportes. A Singapore Airlines, a Malaysia Airlines, a AirAsia e o Lion Air Group informaram que cancelaram voos de e para Jacarta pelo restante do dia.

O total de voos afetados nos oito aeroportos chegou a mais de 1.500 voos, envolvendo 170 mil passageiros, informou o ministério.

O Anak Krakatau, que fica aproximadamente a meio caminho entre Java e Sumatra, no vasto arquipélago da Indonésia, vem entrando em erupção desde a noite de sexta-feira, com cinzas vulcânicas detectadas no aeroporto na madrugada de domingo, informou o Ministério dos Transportes.

A cinza atingiu uma altura de até 6 mil metros no lado de Java do vulcão e 15 mil metros no lado de Sumatra e em algumas partes da província de Banten, em Java, informou a agência meteorológica BMKG em seu site.

 

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