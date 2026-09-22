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Internacional

Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia

Pelo menos 11 alunos ficaram feridos, dois em estado grave
Tuvan Gumrukcu - Repórter da Reuters*
Publicado em 22/09/2026 - 09:37
Ancara
CCTV footage shows attacker near scene of shooting outside school in Turkey. Foto: Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução
© Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução

Um estudante abriu fogo em frente à sua escola de ensino médio na província de Manisa, no oeste da Turquia, na madrugada desta terça-feira (22), ferindo pelo menos 11 alunos, informou o ministro da Justiça, Akin Gurlek.

Dois dos feridos estavam em estado crítico, disse Gurlek. O agressor foi capturado e sua mãe, seu pai e seu avô — dono da arma usada no ataque — foram detidos, acrescentou o ministro.

“Quando se trata da segurança de nossas crianças, não é possível ignorar qualquer negligência ou irresponsabilidade”, afirmou Gurlek no X.

“As circunstâncias em que a criança obteve a arma usada no ataque, as condições de armazenamento da arma, as obrigações dos pais quanto aos cuidados e à supervisão, e as alegações de bullying antes do incidente estão sendo investigadas minuciosamente, sob vários ângulos”, acrescentou.

Imagens e vídeos postados na internet mostraram uma figura masculina caminhando por uma rua próxima à escola com um rifle nas mãos. Em seguida, ele foi visto correndo de volta pela mesma rua.

Um vídeo gravado do lado de fora da escola mostrou a polícia afastando familiares e outras pessoas que estavam nos arredores.

O motivo do ataque não ficou claro imediatamente.

O gabinete do governador local informou que o ataque ocorreu por volta das 8h na Escola Secundária Profissional e Técnica da Anatólia Inci Uzmez, no distrito de Turgutlu.

Dois tiroteios fatais em escolas, ocorridos em abril, causaram indignação na Turquia e levaram as autoridades a adotar novas medidas de segurança para o ano letivo de 2026-2027, incluindo controles mais rígidos sobre armas de fogo.

Antes disso, o país não tinha histórico de ataques desse tipo.

O vice-presidente Cevdet Yilmaz disse que o ministro do Interior, Mustafa Ciftci, e o ministro da Educação, Yusuf Tekin, estavam indo para Manisa para fazer inspeções.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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