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Internacional

Fiji declara emergência nacional por HIV com 1 caso a cada 60 pessoas

Número de diagnósticos por ano no arquipélago cresceu 16 vezes
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 11:51
Brasília
Teste de HIV
© Vinicus Marinho/Fiocruz

O Ministério da Saúde de Fiji declarou emergência nacional causada pelo aumento de casos de HIV.

Dados da pasta indicam que uma em cada 60 pessoas que vivem no arquipélago tem a infecção. Há cinco anos, a proporção era de uma pessoa soropositiva a cada 167 habitantes.

A população da ilha é estimada em menos de 1 milhão de pessoas. Ainda de acordo com a pasta, ao longo de 2025, um total de 2.106 pessoas foram diagnosticadas com HIV em Fiji – 16 vezes mais do que em 2019.

Outro alerta trata especificamente de mulheres grávidas no país, já que duas em cada 100 gestantes vivem com HIV. Em 2025, pelo menos 59 bebês nasceram com o vírus por conta da transmissão entre mãe e filho, sendo que 18 morreram antes de completar o primeiro ano de vida.

A pasta informou que ampliou o acesso gratuito a testes para detecção do HIV, a medicamentos de prevenção para pessoas em situação de risco para a infecção, ao tratamento para quem testar positivo e a agulhas para usuários de drogas injetáveis, de forma a não propagar a transmissão.

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Edição:
Amanda Cieglinski
HIV AIDS Fiji
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