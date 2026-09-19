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Internacional

Groenlândia e Dinamarca dizem que acordo com EUA não cederá soberania

Tratado deve ser assinado durante a Assembleia Geral da ONU
Stine Jacobsen e Jacob Gronholt-Pedersen - Reuters
Publicado em 19/09/2026 - 15:49
Copenhagen
Denmark's Foreign Minister Lars Loekke Rasmussen speaks at the stakeout before a meeting of the United Nations Security Council, at the U.N. headquarters in New York City, U.S., August 24, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
© Reuters/Brendan McDermid/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

Dinamarca e Groenlândia afirmaram neste sábado (19) que qualquer acordo com os Estados Unidos não comprometerá a soberania da Groenlândia, depois que o presidente Donald Trump disse que o acordo daria a Washington “controle permanente” sobre a segurança da ilha ártica, deixando seu escopo exato pouco claro.

Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia anunciaram na noite de sexta-feira que firmaram um acordo para que os EUA desenvolvessem uma presença militar significativa na Groenlândia, proibindo os adversários dos EUA de construir suas próprias bases na ilha.

Detalhes-chave do acordo não foram divulgados, incluindo o grau de presença militar dos EUA no território dinamarquês autônomo e se algum poder formal sobre a política externa e os recursos seria cedido a Washington.

Dinamarca e Groenlândia expressaram esperança de que o acordo, que deve ser assinado durante a Assembleia Geral da ONU na próxima semana, ponha fim a meses de incerteza provocada pelas ameaças de Trump de assumir o controle da Groenlândia.

“A próxima semana pode ser uma boa semana — para a Groenlândia, a Dinamarca e os Estados Unidos”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, em comunicado publicado no Facebook hoje.

“Esperamos que este período de incerteza dê lugar a um acordo vinculativo que fortaleça a segurança no Ártico e no Atlântico Norte e, consequentemente, nossa segurança compartilhada dentro da Otan e da Europa — respeitando, ao mesmo tempo, os limites inegociáveis do Reino (da Dinamarca)”, disse ele.

Dinamarca e Groenlândia têm insistido repetidamente para que Washington respeite a soberania do Reino da Dinamarca e aceite que a Groenlândia não está à venda.

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