Indonésia resgata 102 pessoas de ferry que naufragou com 243 ocupantes

Uma pessoa morreu e 102 foram resgatadas com vida após o naufrágio de um ferry que ligava a ilha indonésia de Java à de Bornéu, durante condições meteorológicas adversas, anunciaram hoje as equipes de socorro.

"Podemos anunciar que o número total de passageiros resgatados é de 103 pessoas", indicou o chefe local I Putu Sudayana, citado pela AFP.

A estação de televisão indonésia Kompas TV vem divulgando imagens da operação de socorro em que se avistam vários pequenos barcos salva-vidas com pessoas a bordo, na região do naufrágio.

As autoridades da Indonésia informaram na manhã deste domingo (13) que perderam o contato durante a madrugada com um navio de passageiros que transportava 243 pessoas em uma rota pelo mar de Java e que se encontrava a sul da ilha de Bornéu.

A Agência Nacional de Busca e Salvamento (Basarnas) indicou através de um comunicado que o ferry Virgo Transport 8, que fazia a rota entre as cidades de Surabaya – na ilha de Java – e Banjarmasin – no sul de Bornéu –, deixou de transmitir a sua posição por volta da 1h, horário local.

De acordo com o relatório preliminar da agência de salvamento, durante o último contato, a tripulação informou que a embarcação enfrentava "condições meteorológicas adversas" e as últimas coordenadas situam o navio a cerca de 80 milhas náuticas a sudoeste da localidade de Basirih, em Banjarmasin, no sul de Bornéu.

A Basarnas mobilizou várias embarcações para a operação de busca e salvamento, que foram dificultadas por ondas que, em alguns casos, chegavam a 2,5 metros de altura.

"É extremamente arriscado para as embarcações. Até mesmo o nosso navio da Basarnas, com 40 metros de comprimento, está em grande perigo", informou Sudayana.

Segundo o chefe local das equipes de socorro, o capitão do ferry comunicou durante a noite à sua companhia que o navio "estava se inclinando".

Os acidentes marítimos são comuns na Indonésia devido a infraestruturas precárias, sobrecarga de passageiros e mercadorias, cumprimento pouco rigoroso das normas de segurança e condições meteorológicas adversas.

O barco é um dos principais meios de transporte no arquipélago indonésio, composto por mais de 17 mil ilhas e com uma população de mais de 270 milhões de habitantes.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram afogadas quando um ferry naufragou em um dos lagos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra, em um dos piores acidentes deste tipo na história recente do país.

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