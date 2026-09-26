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Internacional

Irã apresenta na ONU proposta de abrir Ormuz; Trump diz que rejeita

Segundo Teerã, proposta poderia encerrar hostilidades em até sete dias
Trevor Hunnicutt, Parisa Hafezi e Menna AlaaElDin - Repórteres da Reuters*
Publicado em 26/09/2026 - 14:39
Washington e Nova York
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina decreto sobre vacinas na Casa Branca 10 de agosto de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
© Reuters/Kylie Cooper/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou neste sábado (26) que rejeitou proposta iraniana para reabrir o Estreito de Ormuz e pôr fim aos conflitos no Oriente Médio.

O Irã apresentou a iniciativa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, afirmando que ela havia sido transmitida aos norte-americanos por meio de mediadores do Catar. Segundo Teerã, a proposta poderia reabrir a via navegável estratégica e encerrar as hostilidades na região em até sete dias.

Em declarações à imprensa na Casa Branca, Trump disse: “Rejeito a proposta deles. Rejeitei o acordo deles."

“Eles querem fechar um acordo para abrir o Estreito de Ormuz imediatamente porque estão perdendo feio”, disse, antes de partir para o Tennessee. “Estamos vencendo de forma esmagadora."

“Eles querem fechar um acordo e acho que tudo bem, eu também gosto de fechar acordos. O que eles querem é abrir imediatamente o Estreito de Ormuz porque não têm dinheiro entrando, já que obtêm seu dinheiro do Estreito de Ormuz”, disse Trump.

Os EUA impuseram obstáculos econômicos ao Irã para pressionar Teerã a suspender seu bloqueio do Estreito de Ormuz, o que reduziu drasticamente o tráfego marítimo pela passagem, embora Trump tenha reafirmado que os EUA mantêm o controle da via navegável.

O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar que Trump havia rejeitado a proposta iraniana, citando autoridades norte-americanas anônimas.

O jornal informou que Trump, em particular, está cético quanto à possibilidade de o Irã atender às suas exigências e disse à sua equipe que considera provável uma nova campanha de bombardeios após as eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA, em novembro.

Uma autoridade norte-americana havia afirmado anteriormente que as discussões com o Irã, por meio de mediadores, eram “positivas e construtivas”.

* (Reportagem adicional de Steve Holland)

É proibida a reprodução deste conteúdo.

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