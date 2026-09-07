logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Itália registra verão mais quente em mais de 75 anos, afirma instituto

Agosto foi o mês mais quente do ano, com temperatura média de 25,6ºC
Keith Weir - repórter da Reuters
Publicado em 07/09/2026 - 17:16
Roma
Mulher se refresca com um leque perto do Coliseu durante uma onda de calor em Roma, Itália 3 de agosto de 2026 REUTERS/Remo Casilli
© Reuters/Remo Casilli/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

A Itália registrou este ano o verão mais quente desde 1950, com uma temperatura média de 24,3 graus Celsius, informou nesta segunda-feira o Instituto de Bioeconomia do Conselho Nacional de Pesquisa (CNR-IBE).

Agosto foi o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 25,6°C, 5,2°C acima da média do período de 1951 a 1980 e 3,5°C acima da média do período de 1991 a 2020, segundo o órgão público. Os dados baseiam-se em observações realizadas a dois metros acima do nível do solo.

“A média de 25,6 graus Celsius registrada em agosto de 2026 supera os recordes anteriores de 24,6°C em 2024 e 24,0°C atingidos em agosto de 2017”, disse Lorenzo Arcidiaco, pesquisador do CNR-IBE.

Arcidiaco disse que os dados indicam que 2026 terminará como o ano mais quente da Itália desde que os dados com os quais ele trabalha obtiveram a ser coletados, em 1950, com julho e agosto especificados como os meses mais quentes já registrados.

O CNR é a maior instituição pública de pesquisa da Itália.

Grande parte da Europa, o continente que mais rapidamente se aquece no mundo, passou por verões escaldantes, com a seca e os incêndios florestais se tornando um problema cada vez maior. O Reino Unido teve seu verão mais quente desde o início dos registros.

As áreas da Itália mais afetadas concentraram-se nas barreiras do noroeste e ao longo dos Apeninos, muitas das regiões agrícolas onde as temperaturas mais altas e as condições de seca têm influência na atividade agrícola.

Análises separadas de dados meteorológicos demonstraram que grandes cidades como Roma, Florença e Turim foram todas atingidas por repetidas ondas de calor em junho, julho e agosto.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Young people cool off in the Fontaine de l'Observatoire fountain as temperatures rise in Paris and a heatwave hits a large part of France, June 18, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
Calor foi responsável por 2.149 mortes na Espanha no mês passado
A América do Sul enfrenta eventos climáticos extremos com o início do 'super' El Niño. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
ONU prevê El Niño "muito forte" com duração até fevereiro de 2027
Calor Temperaturas europa Itália
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Corinthians vai às semifinais e enfrenta Bahia no Brasileirão Feminino
Esportes Brasileiro Feminino: Corinthians vai às semifinais e enfrenta o Bahia
seg, 07/09/2026 - 19:23
Nova Iorque, 07/09/2026 - Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open de Tenis. Foto: Mike Lawrence/USTA
Esportes Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open
seg, 07/09/2026 - 18:13
Embu das Artes (SP), 07/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Larissa Cruz Morata morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial. Quem acionou a PM foi o companheiro da vítima, identificado por parentes como Vinícius Costa Silva. Foto: Vinícius Costa Silva/Instagram
Direitos Humanos Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes
seg, 07/09/2026 - 17:59
Mulher se refresca com um leque perto do Coliseu durante uma onda de calor em Roma, Itália 3 de agosto de 2026 REUTERS/Remo Casilli
Internacional Itália registra verão mais quente em mais de 75 anos, afirma instituto
seg, 07/09/2026 - 17:16
Caminhões circulam por uma estrada durante a cerimônia de inauguração da primeira ponte rodoviária entre a Rússia e a Coreia do Norte, sobre o rio Tumen — conhecido localmente como Tumannaya —, na fronteira com a Coreia do Norte, na região de Primorsky, na Rússia, em 7 de setembro de 2026, nesta imagem estática extraída de um vídeo Governo da Rússia/Divulgação via REUTERS
Internacional Coreia do Norte e Rússia inauguram primeira ponte para ligar os países
seg, 07/09/2026 - 15:40
Rio de Janeiro - Ondas estouram próximo à recém-inaugurada ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, que desabou durante ressaca no mar de São Conrado, deixando mortos e feridos (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Meio Ambiente Rio de Janeiro tem aviso de ressaca; ciclovia Tim Maia é fechada
seg, 07/09/2026 - 15:09
Ver mais seta para baixo