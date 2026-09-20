logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Michelle Bachelet desiste da disputa pelo comando da ONU

Ex-presidente chilena perdeu apoio na disputa pela cargo
Reuters
Publicado em 20/09/2026 - 13:07
Genebra
FILE PHOTO: UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet attends an event at the United Nations in Geneva
© REUTERS/Denis Balibouse/Direitos Reservados
Reuters

A ex-presidente chilena Michelle Bachelet anunciou no sábado (19) que está retirando sua candidatura ao cargo de próxima secretária-geral das Nações Unidas, encerrando uma campanha que vinha enfrentando dificuldades para ganhar apoio entre os membros do Conselho de Segurança.

Bachelet, de 74 anos, anunciou sua decisão em um vídeo publicado no Instagram, dizendo: “Vou agora continuar, com a mesma determinação de sempre, meu trabalho internacional”.

Duas vezes presidente do Chile e ex-chefe de direitos humanos da ONU, Bachelet havia baseado sua campanha na defesa do multilateralismo e do direito internacional, em um momento em que, segundo ela, ambos estão sob pressão constante.

A desistência de Bachelet deixa sete candidatos na disputa para suceder o secretário-geral António Guterres, que concluirá seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro de 2026. Ainda é possível que mais candidatos entrem na disputa.

Sua desistência ocorre apenas um dia depois que uma terceira sondagem informal, realizada na sexta-feira, mostrou que seu apoio havia praticamente desmoronado. A mesma sondagem colocou Rebeca Grynspan, da Costa Rica, na liderança.

O Conselho de Segurança da ONU acabará por recomendar formalmente um único candidato à Assembleia Geral, composta por 193 membros, para a eleição. A aprovação da Assembleia é há muito vista como uma formalidade, uma vez que o Conselho chegue a um consenso.

(Reportagem de Emma Farge, em Genebra, e Oliver Hirt, em Zurique)

Relacionadas
Nova York, EUA, 19.09.2023 - Presidente Lula discursa na abertura do Debate Geral da 78º Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Foto: Ricardo Stuckert/PR
ONU: Lula defende multilateralismo e reforma do Conselho de Segurança
Brasília - 27/07/2026 - Complexo data centers. Foto: Divulgação/Gov.Br
FMI: IA pode impulsionar crescimento, mas aumentar tensões econômicas
India’s Prime Minister Narendra Modi shakes hands with United Nations Secretary-General Antonio Guterres at Bharat Mandapam, the venue of BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026. India's Ministry of External Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES.
Brics: declaração final reforça defesa de reforma da governança global
Michelle Bachelet ONU Conselho de Segurança
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lula e Trump se reúnem em Kuala Lumpur, na Malásia 26 de outubro de 2025 REUTERS/Evelyn Hockstein
Internacional Brasil e EUA: entenda as relações após alerta sobre eleições
dom, 20/09/2026 - 14:05
Logo da Agência Brasil
Justiça Mulher de Moraes nega vínculo pessoal com Vorcaro em viagem de jatinho
dom, 20/09/2026 - 14:04
Rio de Janeiro (RJ), 20/09/2026 - Lance de jogo enrre Brasil e Argentina válido pelo Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV
Esportes Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028
dom, 20/09/2026 - 14:03
FILE PHOTO: UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet attends an event at the United Nations in Geneva
Internacional Michelle Bachelet desiste da disputa pelo comando da ONU
dom, 20/09/2026 - 13:07
Roda de Choro celebra álbuns icônicos do flautista Altamiro Carrilho, na Rádio MEC. Foto: Rádio MEC
Cultura Roda de Choro celebra flautista Altamiro Carrilho na Rádio MEC
dom, 20/09/2026 - 13:00
Mérida, 20/09/2026 - Brasil conquistou o 4º título, ao golear a Argentina por 10 a 1, na grande final do Mundial de Futsal Down 2026. Foto: CBDI/Divulgação
Esportes Contra a Argentina, Brasil é tetracampeão mundial de futsal down
dom, 20/09/2026 - 12:38
Ver mais seta para baixo