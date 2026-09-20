Michelle Bachelet desiste da disputa pelo comando da ONU

A ex-presidente chilena Michelle Bachelet anunciou no sábado (19) que está retirando sua candidatura ao cargo de próxima secretária-geral das Nações Unidas, encerrando uma campanha que vinha enfrentando dificuldades para ganhar apoio entre os membros do Conselho de Segurança.

Bachelet, de 74 anos, anunciou sua decisão em um vídeo publicado no Instagram, dizendo: “Vou agora continuar, com a mesma determinação de sempre, meu trabalho internacional”.

Duas vezes presidente do Chile e ex-chefe de direitos humanos da ONU, Bachelet havia baseado sua campanha na defesa do multilateralismo e do direito internacional, em um momento em que, segundo ela, ambos estão sob pressão constante.

A desistência de Bachelet deixa sete candidatos na disputa para suceder o secretário-geral António Guterres, que concluirá seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro de 2026. Ainda é possível que mais candidatos entrem na disputa.

Sua desistência ocorre apenas um dia depois que uma terceira sondagem informal, realizada na sexta-feira, mostrou que seu apoio havia praticamente desmoronado. A mesma sondagem colocou Rebeca Grynspan, da Costa Rica, na liderança.

O Conselho de Segurança da ONU acabará por recomendar formalmente um único candidato à Assembleia Geral, composta por 193 membros, para a eleição. A aprovação da Assembleia é há muito vista como uma formalidade, uma vez que o Conselho chegue a um consenso.

(Reportagem de Emma Farge, em Genebra, e Oliver Hirt, em Zurique)