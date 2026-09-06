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Internacional

Mulher é encontrada viva no Nepal, mais de dez dias após avalanche

Familiares já haviam iniciado rituais fúnebres pela morte da idosa
Adnan Abidi* – Repórter da Reuters
Publicado em 06/09/2026 - 16:03
Betrawati
Imagem captada por um drone mostra pessoas caminhando por uma estrada e casas cobertas de lama após enchentes e deslizamentos de terra fatais, em Devighat, distrito de Nuwakot, no Nepal 30 de agosto de 2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
© REUTERS/Athit Perawongmetha/Proibida reprodução
Reuters

Acreditando que ela tivesse morrido nas enchentes do Nepal, a família de Chandika Kumari Shrestha iniciou o ritual de luto pela morte da idosa.

Dez dias depois, equipes de resgate a encontraram viva dentro de sua casa desmoronada na devastada vila de Betrawati. Chandika havia sobrevivido em uma pequena bolsa de ar em meio à água e à lama.

“A casa de quatro andares foi levada pelas enchentes e ficou no meio de areia movediça. Enquanto caminhávamos ao redor dela, ouvimos uma voz dizendo: ‘me salvem’”, disse o policial Mahendra Darnal.

Em uma operação de resgate no sábado (5), que durou 45 minutos, Darnal e sua equipe encontraram a idosa em um espaço confinado e a levaram para um hospital do exército.

“Eu estava em contato com a família e eles já haviam iniciado o período de luto de 11 dias”, disse Darnal.

Chandika estava entre as centenas de desaparecidos em Betrawati, uma das áreas mais afetadas pela avalanche no Nepal e coberta por depósitos brancos compactados quase como concreto. Equipes continuavam atuando para recuperar dezenas de corpos.

O mercado da cidade e a maioria dos prédios residenciais, alguns com até quatro andares, ficaram quase totalmente soterrados sob os escombros deixados por uma torrente que varreu o vale, parte de um desastre que matou mais de 1,3 mil pessoas em todo o Nepal. Milhares continuam desaparecidos.

Equipes de resgate usando capacetes foram vistas cavando com pás, enquanto outras rastejavam pelas frestas dos prédios desabados, apitando periodicamente para chamar a atenção de quem estivesse preso e vivo.

Cinco dias antes, 24 corpos foram encontrados em estado de decomposição na área do mercado de Betrawati, em um prédio que abrigava uma pequena loja, disse Darnal.

Buscas

Onze dias depois que o desabamento glacial provocou inundações devastadoras, cerca de 5 mil pessoas continuam desaparecidas.

Centenas de corpos foram levados pelas águas até as margens de rios distantes do devastado distrito de Rasuwa. Em Chitwan, a centenas de milhas de distância, ocorreram várias rodadas de enterros em massa para corpos não identificados e em avançado estado de decomposição.

Mesmo com a esperança começando a se esvaecer, as autoridades do Nepal continuam seus esforços para procurar pessoas presas em túneis e sob as espessas camadas de lama que endureceram sobre os prédios.

Desde sexta-feira (4), elas resgataram três pessoas dos túneis, incluindo um cidadão chinês próximo ao rio Trishuli, onde acredita-se que mais de 900 pessoas estejam presas.

Outros, como Chandika, sobreviveram em condições extraordinárias, incluindo um menino de 8 anos.

*Reportagem adicional de Sahana Bajracharya

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