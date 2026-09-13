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Internacional

Na cúpula do Brics na Índia, Guterres diz que mundo "precisa de paz"

Líderes da Rússia e do Irã estavam presentes
Agência Lusa
Publicado em 13/09/2026 - 11:38
Nova Delhi
India’s Prime Minister Narendra Modi shakes hands with United Nations Secretary-General Antonio Guterres at Bharat Mandapam, the venue of BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026. India's Ministry of External Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES.
© Divulgação via Reuters/Ministério das Relações Exteriores da Índia
Lusa

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, discursou neste domingo (13) sobre a necessidade de pôr fim aos conflitos mundiais. Ele se reuniu com líderes da Rússia, do Irã, dos Emirados Árabes Unidos e da China na cúpula dos Brics, que ocorre na Índia.

"De Gaza, passando pela crise mais ampla no Médio Oriente, até a Ucrânia, o Sudão e mais além, o nosso mundo precisa de paz", afirmou António Guterres. 

A sessão plenária na capital indiana, Nova Deli, juntou Guterres e líderes como o russo Vladimir Putin, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e o príncipe herdeiro de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed Al Nahyan.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Os 11 países representam 39% da economia mundial, 48,5% da população do planeta e 23% do comércio global.

As palavras de Guterres surgem após os membros terem assinado no sábado (12) uma declaração conjunta com 140 pontos, que dedicou vários capítulos à Gaza, à Palestina e ao Líbano e mencionou expressamente Israel, mas não incluiu qualquer referência à Ucrânia.

Em seu apelo, o português defendeu a liberdade de navegação internacional, o respeito pela integridade territorial e pela independência política dos Estados ao abrigo do direito internacional.

"À medida que avançamos de forma irreversível para um mundo multipolar, os países devem trabalhar para reforçar e salvaguardar um sistema multilateral que responda às necessidades de todos", acrescentou Guterres.

O líder da ONU voltou a exigir uma reforma abrangente do seu Conselho de Segurança e das instituições financeiras internacionais que, no seu entender, já não refletem a realidade do planeta, por terem sido criadas no âmbito de uma ordem hoje obsoleta.

"As realidades econômicas, demográficas e geopolíticas de hoje não são as de 1945 (...). Isto exige a reforma das instituições multilaterais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU e o sistema de Bretton Woods, para refletir o mundo atual", acrescentou.

Neste mês de setembro, a assembleia-geral da ONU adotou um novo mapa-múndi, que corrige as distorções do tradicional mapa de Mercator. Guterres pediu que as instituições "façam o mesmo" diante de uma nova realidade de poderes.

 

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