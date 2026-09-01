Navios com petróleo saudita são atacados no Estreito de Ormuz

Cada um carregava 2 milhões de barris de petróleo

Dois superpetroleiros que transportavam petróleo saudita foram atingidos por projéteis desconhecidos com poucos minutos de diferença entre si enquanto atravessavam o Estreito de Ormuz na direção do mar aberto na noite desta segunda-feira (30). A informação é das empresas de inteligência e rastreamento marítimo Marisks e Kpler.

“Os incidentes quase simultâneos representam nova escalada no ambiente de ameaças no corredor de Omã”, afirmou a Marisks.

Cada um dos petroleiros carregou 2 milhões de barris de petróleo bruto saudita no terminal de Juaymah na semana passada, segundo dados da Kpler. A Saudi Aramco retomou os carregamentos e as vendas de petróleo a partir do interior do estreito em agosto.

Os bloqueios iraniano e norte-americano ao Estreito de Ormuz reduziram drasticamente as exportações de energia do Golfo Pérsico, à medida que ambos os lados tentavam afirmar sua autoridade sobre a via navegável.

Os esforços de mediadores, incluindo o Catar e Omã, para negociar um acordo para reabrir o estreito — que transportava cerca de um quinto do abastecimento global de petróleo antes de os Estados Unidos (EUA) e Israel lançarem ataques contra o Irã há mais de seis meses —, até o momento não surtiram efeito.

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (31) depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou novos ataques contra o Irã, após as primeiras trocas de tiros desde o final de julho.

Nos últimos ataques à navegação, o superpetroleiro Sidr, com bandeira da Arábia Saudita, foi atingido por projéteis desconhecidos a cerca de 16,6 milhas náuticas a nordeste de Khasab, em Omã, informou a Marisks.

Minutos depois, o VLCC “Senegal Prosperity”, com bandeira da Libéria, teria sido atingido por três projéteis desconhecidos a aproximadamente 17 milhas náuticas a leste de Khasab, informou a Marisks. Todos os tripulantes a bordo estavam em segurança, acrescentou a empresa.

A agência britânica Maritime Trade Operations relatou que três projéteis atingiram um petroleiro no mesmo local enquanto ele saía do Estreito de Ormuz, o que pareceu ser o mesmo incidente.

A Bahri, operadora do “Sidr”, e a Sinokor, operadora do “Senegal Prosperity”, não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Na manhã desta terça-feira, a mídia iraniana informou que um petroleiro saudita foi interceptado enquanto transitava pelo corredor sul do Estreito de Ormuz.

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