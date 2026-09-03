Nepal: número de mortos sobe para 1.280

Os mortos nas devastadoras inundações de 26 de agosto no Nepal subiram para 1.259, enquanto o número de desaparecidos disparou nas últimas 24 horas, para 5.083, anunciou hoje (3) a autoridade responsável pelas situações de emergência.

Do lado chinês, os meios de comunicação social estatais chineses notificaram 21 mortos e 541 desaparecidos em território tibetano.

O balanço provisório nos dois países está agora agora em 1.280 mortos e 5.624 desaparecidos, incluindo centenas de estrangeiros.

Nessa quarta-feira (2), uma semana depois da inundação que arrasou a fronteira entre o Nepal e a China, as autoridades davam conta de pelo menos 1.225 vítimas mortais e 4.757 pessoas desaparecidas.

As cheias repentinas de 26 de agosto, descritas pelos observadores locais como as piores já registradas, fizeram o nível da água do rio subir entre 15 e 18 metros acima do normal, destruindo povoações ao longo de 72 quilómetros do Tio Trishuli.

Também ficou destruído o posto fronteiriço de Rasuwagadhi-Kerung, na fronteira entre o Nepal e a China, uma rota essencial para o comércio bilateral, afetando dezenas de povoados.

As operações de busca e salvamento prosseguem nas áreas atingidas, depois de a recuperação das telecomunicações ter permitido às autoridades obter informações sobre comunidades que permaneceram isoladas durante vários dias.

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