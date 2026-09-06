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Internacional

Oriente Médio: Gaza enterra 100 corpos recuperados nos últimos dias

Procissão com caixões partiu da mesquita do Imam al-Shafi
Agência Lusa
Publicado em 06/09/2026 - 12:03
Gaza
Mass funeral for members of the Irahem, Malaka, Qanbour, Balawi and Dahdouh families, who were killed in an Israeli strike in 2023 and whose remains were recovered from beneath the rubble, according to Gaza’s Civil Defense, in Gaza City, September 6, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Dawoud Abu Alkas/Proibida reprodução
Lusa

Centenas de palestinos participaram neste domingo (6) na Faixa de Gaza de um funeral de 100 pessoas, das quais 70 são crianças. Os corpos foram recuperados nos últimos dias dos escombros de edifícios bombardeados por Israel.

De acordo com informações recolhidas pela agência de notícias palestiniana WAFA, o funeral ocorreu no Cemitério dos Mártires, no bairro Al Zeitun, na cidade de Gaza (norte), após a recuperação de corpos de casas ou edifícios pertencentes a quatro famílias de Gaza.

A procissão partiu da mesquita do Imam al-Shafi, de onde foram retirados os caixões, cobertos com bandeiras palestinas. Várias valas comuns tinham sido cavadas no cemitério para enterrar os restos mortais das vítimas, que foram mortas nas fases iniciais da ofensiva israelense desencadeada após o ataque do movimento islamita Hamas em 7 de outubro de 2023.

De acordo com o mais recente balanço das autoridades de Gaza, lideradas pelo Hamas, a ofensiva israelense causou até agora mais de 73.650 mortes e quase 174,6 mil feridos, incluindo 1.344 mortos e 4.481 feridos por ataques israelenses desde o cessar-fogo acordado em outubro de 2025 para aplicar a proposta dos Estados Unidos para o enclave palestino.

Os números fornecidos pelas autoridades de Gaza são considerados confiáveis pela Organização das Nações Unidas (ONU).

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