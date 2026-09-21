Partido pró-Putin vence eleição russa com mais de 57% dos votos

Mais de 95% dos votos já foram apurados

O partido governista Rússia Unida venceu com facilidade as eleições parlamentares que o presidente Vladimir Putin apresentou como um teste de apoio à guerra na Ucrânia. A informação foi divulgada pela Comissão Eleitoral Central nesta segunda-feira (21), após a apuração de mais de 95% dos votos.

O partido Rússia Unida obteve 57,83% dos votos, segundo a Comissão, um aumento em relação aos 49,8% conquistados em 2021, quando foram realizadas as últimas eleições para a Duma Estatal, a câmara baixa do Parlamento.

O resultado garante ao Rússia Unida 355 cadeiras na Duma, que conta com 450 cadeiras, o que permite ao partido manter maioria constitucional, acrescentou a comissão.

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