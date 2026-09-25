Passagens de navios de carga pelo Estreito de Ormuz caem para 1 dígito

Nível fica abaixo da média de dez dias, que é de cerca de 18

O número de passagens de navios pelo Estreito de Ormuz caiu nessa quinta-feira (24) para nove, em comparação com os 14 do dia anterior, segundo dados preliminares de rastreamento de navios divulgados hoje (25). Os níveis também ficaram abaixo da média de dez dias, que é de cerca de 18.

Desses nove, oito navios saíram e um entrou, de acordo com os dados.

Algumas embarcações podem estar navegando com seus transponders desligados e, portanto, não são consideradas nas contagens.

Das oito saídas, uma foi de um transportador de gás de grande porte e outra de um superpetroleiro de petróleo bruto (VLCC) carregado.

As demais saídas foram realizadas por petroleiros Panamax, Supramax, de curto e médio alcances.

Um navio de carga seca a granel do tipo Handymax entrou no estreito.

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