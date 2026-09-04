Pelo menos 37 pessoas morrem em incidente com gasoduto na Nigéria

Pelo menos 37 pessoas morreram após inalar gases tóxicos enquanto tentavam furar um gasoduto no sul da Nigéria, informou um grupo ambientalista nesta sexta-feira (4), embora as autoridades ainda não tenham confirmado o número de vítimas.

O Centro de Defesa dos Jovens e do Meio Ambiente informou que o incidente ocorreu por volta da meia-noite de quinta-feira (3) em Okrika, no estado de Rivers. A polícia afirmou que as vítimas morreram enquanto tentavam roubar petróleo.

“A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do incidente e verificar os fatos”, disse o porta-voz da polícia de Rivers, ASP Blessing Kaborlo Agabe.

O incidente, que registrou o maior número de mortes desde pelo menos outubro de 2023, mostra o problema persistente do roubo de petróleo e do vandalismo em gasodutos no Delta do Níger, onde a extração ilegal tem causado mortes, poluição e prejuízos à indústria petrolífera da Nigéria.

O grupo ambientalista informou que o incidente ocorreu no cais de Okari, enquanto uma embarcação estava sendo carregada, e supostos ladrões estavam desviando um produto petrolífero sob alta pressão para barcos. Segundo o grupo, outras pessoas estavam desaparecidas e corpos foram vistos flutuando no rio.

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente o que aconteceu, nem o número de mortos.

O Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria disse que o números de vítimas que circulava ainda não havia sido verificado e que a substância envolvida exigia confirmação técnica.

Acrescentou que está trabalhando com órgãos de segurança para determinar o número de mortos, feridos e desaparecidos, e investigar possíveis negligências, conluio ou cumplicidade criminosa.

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