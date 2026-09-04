logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Pelo menos 37 pessoas morrem em incidente com gasoduto na Nigéria

Vítimas teriam inalado gases tóxicos ao tentar retirar petróleo
Tife Owolabi - Repórter da Reuters*
Publicado em 04/09/2026 - 09:20
Lagos
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria March 2, 2026. REUTERS/Sodiq Adelakun//File Photo
© Sodiq Adelakun /Reuters/ Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos 37 pessoas morreram após inalar gases tóxicos enquanto tentavam furar um gasoduto no sul da Nigéria, informou um grupo ambientalista nesta sexta-feira (4), embora as autoridades ainda não tenham confirmado o número de vítimas.

O Centro de Defesa dos Jovens e do Meio Ambiente informou que o incidente ocorreu por volta da meia-noite de quinta-feira (3) em Okrika, no estado de Rivers. A polícia afirmou que as vítimas morreram enquanto tentavam roubar petróleo.

“A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do incidente e verificar os fatos”, disse o porta-voz da polícia de Rivers, ASP Blessing Kaborlo Agabe.

O incidente, que registrou o maior número de mortes desde pelo menos outubro de 2023, mostra o problema persistente do roubo de petróleo e do vandalismo em gasodutos no Delta do Níger, onde a extração ilegal tem causado mortes, poluição e prejuízos à indústria petrolífera da Nigéria.

O grupo ambientalista informou que o incidente ocorreu no cais de Okari, enquanto uma embarcação estava sendo carregada, e supostos ladrões estavam desviando um produto petrolífero sob alta pressão para barcos. Segundo o grupo, outras pessoas estavam desaparecidas e corpos foram vistos flutuando no rio.

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente o que aconteceu, nem o número de mortos.

O Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria disse que o números de vítimas que circulava ainda não havia sido verificado e que a substância envolvida exigia confirmação técnica.

Acrescentou que está trabalhando com órgãos de segurança para determinar o número de mortos, feridos e desaparecidos, e investigar possíveis negligências, conluio ou cumplicidade criminosa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Sobrevivente é carregado após ter sido resgatado de túnel após inundação no Nepal 4 de setembro de 2026 Exército do Nepal/Divulgação via REUTERS.
Nove dias após desastre, duas pessoas são resgatadas com vida no Nepal
Imagem captada por um drone mostra pessoas caminhando por uma estrada e casas cobertas de lama após enchentes e deslizamentos de terra fatais, em Devighat, distrito de Nuwakot, no Nepal 30 de agosto de 2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Nepal: número de mortos sobe para 1.280
Nigéria gasoduto incidente mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin dá 5 dias para Mendonça e Gonet responderem acusação de Moraes
sex, 04/09/2026 - 11:08
14/05/2026 - Belterra - Floresta Nacional do Tapajós - Pará - Na comunidade de Piquiatuba, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, Elton Vasconcelos criou um negócio que une culinária regional, turismo de experiência e desenvolvimento comunitário. A Casa do Eltom virou referência para visitantes que buscam viver a Amazônia real: sabores locais, trilhas, hospitalidade e conexão com a floresta. E é exemplo vivo do turismo de base comunitária. O empreendimento agora amplia sua atuação com passeios turísticos e hospedagem, incluindo a implantação de chalés após conseguir aporte de R$ 200 mil de investidores e alta demanda já na fase inicial. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Fazenda autoriza crédito de US$ 1 bilhão do BID para Eco Invest Brasil
sex, 04/09/2026 - 10:32
São Paulo (SP), 29/09/2023 - Concentração da 1ª greve dos entregadores por aplicativos em frente a sede da SindimotoSP, no Brooklin. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Apenas 1 em cada 5 motociclistas de app tem cobertura previdenciária
sex, 04/09/2026 - 10:02
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Brasil tem 2 milhões de pessoas que trabalham por meio de aplicativos
sex, 04/09/2026 - 10:01
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria March 2, 2026. REUTERS/Sodiq Adelakun//File Photo
Internacional Pelo menos 37 pessoas morrem em incidente com gasoduto na Nigéria
sex, 04/09/2026 - 09:20
Sobrevivente é carregado após ter sido resgatado de túnel após inundação no Nepal 4 de setembro de 2026 Exército do Nepal/Divulgação via REUTERS.
Internacional Nove dias após desastre, duas pessoas são resgatadas com vida no Nepal
sex, 04/09/2026 - 08:57
Ver mais seta para baixo