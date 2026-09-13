Petróleo: ataque contra Arábia Saudita soa alerta sobre abastecimento

Novos ataques contra a Arábia Saudita e contra navios no Golfo Pérsico colocaram os ânimos à flor da pele no Oriente Médio neste domingo (13), depois que um ataque a um oleoduto saudita e um avanço dos houthis, do Iêmen, ameaçaram agravar as interrupções no abastecimento energético global causadas pelo conflito.

Os operadores do mercado de petróleo esperam que os preços subam novamente quando os mercados reabrirem na segunda-feira (14), após os acontecimentos do fim de semana que colocam em risco o abastecimento do maior exportador mundial, a Arábia Saudita.

Nos últimos incidentes no Golfo Pérsico, a agência britânica de segurança marítima UKMTO informou neste domingo que uma embarcação havia sido atingida por um projétil enquanto atravessava o Estreito de Ormuz, causando um incêndio e forçando a retirada da tripulação.

O Irã, por sua vez, informou que uma pessoa morreu e quatro tripulantes ficaram feridos a bordo de uma embarcação comercial iraniana atingida na costa do país.

Na Arábia Saudita, a mídia estatal divulgou um vídeo dos danos causados a residências e a uma mesquita pelo suposto mais recente ataque transfronteiriço dos houthis, na província de Jazan, no sul. Os houthis alegaram, separadamente, ter atacado uma base militar saudita em uma província vizinha.

Cidades do sul da Arábia Saudita têm enfrentado alertas regulares desde a semana passada, culminando em ataques com drones na sexta-feira que danificaram o oleoduto de 1,2 mil quilômetros (km) de extensão, que atravessa a Península Arábica de leste a oeste e que tem servido como principal rota para o abastecimento global de petróleo do Oriente Médio, contornando o Estreito de Ormuz.

Naquele mesmo dia, os houthis capturaram a Ilha de Perim, localizada no meio do Bab El-Mandeb, o estreito conhecido como Portão das Lágrimas que controla a foz do Mar Vermelho.

Preço do diesel nos EUA

Os preços do petróleo ultrapassaram os US$ 100 na semana passada pela primeira vez desde julho. O preço de varejo do diesel nos Estados Unidos, tema politicamente delicado, subiu no domingo para outro recorde histórico, acima de US$ 6,20 o galão.

Operadores do mercado e compradores de petróleo sauditas disseram à Reuters neste domingo que Riad tem petróleo armazenado suficiente em seu porto de Yanbu, no Mar Vermelho, para manter as exportações por apenas cinco a sete dias caso o oleoduto atingido na sexta-feira permaneça fechado.

Depois disso, até 4% do abastecimento global de petróleo pode ficar comprometido, além dos milhões de barris por dia já perdidos devido à interrupção do tráfego pelo Estreito de Ormuz.

A Arábia Saudita não divulgou detalhes completos sobre a extensão dos danos ao oleoduto nem informou por quanto tempo ele permanecerá fora de operação.

Fontes que falaram à Reuters apresentaram estimativas conflitantes sobre o tempo necessário para consertá-lo, variando de dias a semanas. Imagens de satélite mostraram enormes colunas de fumaça em locais ao longo do oleoduto.

Reportagem adicional de Eman Abouhassira, Maha El Dahan, Nayera Abdallah, Elwely Elwelly, Yasmine Ghania, Menna AlaaElDin e Ahmed Tolba, em Dubai e no Cairo, e Alex Lawler e Dmitry Zhdannikov, em Londres.

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