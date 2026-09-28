logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Preço do petróleo sobe, após Trump rejeitar proposta de paz do Irã

Principais índices de Wall Street caíram nesta segunda-feira
 Johann M Cherian e Tharuniyaa Lakshmi - Repórteres da Reuters*
Publicado em 28/09/2026 - 13:21
Londres
Santos (SP), 02/01/2026 - A Petrobras inicia produção de petróleo do navio-plataforma P-78, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Búzios 6 (P-78) possui capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de m³ de gás diários. Foto: Petrobras/Divulgação
© Petrobras/Divulgação

Os eira principais índices de Wall Street caíram nesta segunda-feira (28) depois que o presidente dos Estados Unidos (EUA),  Donald Trump, rejeitou proposta iraniana para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, o que levou a um aumento nos preços do petróleo bruto e reacendeu os temores de inflação, elevando os rendimentos dos Treasuries - títulos de dívida emitidos pelo governo norte-americano para captar recursos no mercado

Em compensação, a Nvidia (empresa de tecnologia dos Estados Unidos que cria chips de computador avançados) registrava alta de 3,2%, depois de anunciar autorização de recompra de ações no valor de US$ 150 bilhões, tornando-se o maior aumento já registrado na história da empresa em termos de recompra de ações.

O Irã anunciou uma proposta de paz na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada na semana passada em Nova York, afirmando que ela havia sido transmitida aos Estados Unidos por meio de mediadores do Catar. Embora Trump tenha dito no sábado que rejeitou a oferta, ele afirmou ao Axios no domingo que esperava que os negociadores norte-americanos continuassem as conversas nesta semana.

Os preços do petróleo bruto subiram 2%, para cerca de US$ 107 por barril, e pressionavam os Treasuries, levando os rendimentos de títulos de prazo mais longo a novas máximas em várias décadas.

“A energia tem sido a única pressão consistente de alta sobre a inflação, e qualquer fator que continue a pressionar a inflação será algo que motivará o Fed (banco central norte-americano) a elevar os juros”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

O Índice Dow Jones Industrial Average caía 0,47%, para 51.583,60 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,46%, a 7.707,50 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,65%, para 26.893,56 pontos.

O setor de bens de consumo discricionário recuava 1,3% e liderava as quedas entre os setores no S&P 500, com a DoorDash e a Carvana registrando perdas de 6% e 5%, respectivamente.

À medida que a semana avança, os holofotes estarão voltados para uma série de indicadores econômicos cruciais, em um momento em que os operadores estão precificando uma chance de 68% de que o Federal Reserve aumente a taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base em outubro, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, fala à imprensa a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, EUA 25 de setembro de 2026 REUTERS/Bing Guan/Proibida Reprodução
Irã insiste em solução diplomática após Trump rejeitar plano de paz
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina decreto sobre vacinas na Casa Branca 10 de agosto de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
Irã apresenta na ONU proposta de abrir Ormuz; Trump diz que rejeita
Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian 12/06/2025 Site da Presidência do Irã/WANA/Divulgação via REUTERS
Presidente do Irã diz na ONU que "paz não virá do campo de batalha"
Petróleo Preço aumento proposta de paz Irã Trump rejeita
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 28/09/2026 - Pessoas durante visita ao Congresso Nacional. Foto: Agência Câmara/Arquivo/Divulgação
Geral Congresso Nacional tem novo site para agendar visitas guiadas
seg, 28/09/2026 - 14:59
Felipe Arthur Bugni foi preso por suspeita de matar a esposa Aline Alves Bugni em Cajamar (SP). Foto: Felipe Bugni/Arquivo Pessoal
Direitos Humanos Policial é preso em Cajamar, na Grande SP, por suspeita de feminicídio
seg, 28/09/2026 - 14:52
Polícia Militar na Maré, na zona norte do Rio Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Rio: operação policial na Maré deixa um morto e 10 feridos
seg, 28/09/2026 - 14:37
O ex-presidente José Sarney durante sessão solene em homenagem aos 103 anos do nascimento de Ulysses Guimarães.
Política Ex-presidente José Sarney segue internado em hospital de São Paulo
seg, 28/09/2026 - 14:25
Brasília (DF), 28/09/2026 - Wilker Leão, candidato a deputado federal. Foto: wilkerleaods2/Instagram
Geral PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB
seg, 28/09/2026 - 13:52
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Semana começa com termômetros a 40°C no Centro-Oeste, Sudeste e Sul
seg, 28/09/2026 - 13:30
Ver mais seta para baixo