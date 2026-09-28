Preço do petróleo sobe, após Trump rejeitar proposta de paz do Irã

Os eira principais índices de Wall Street caíram nesta segunda-feira (28) depois que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, rejeitou proposta iraniana para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, o que levou a um aumento nos preços do petróleo bruto e reacendeu os temores de inflação, elevando os rendimentos dos Treasuries - títulos de dívida emitidos pelo governo norte-americano para captar recursos no mercado

Em compensação, a Nvidia (empresa de tecnologia dos Estados Unidos que cria chips de computador avançados) registrava alta de 3,2%, depois de anunciar autorização de recompra de ações no valor de US$ 150 bilhões, tornando-se o maior aumento já registrado na história da empresa em termos de recompra de ações.

O Irã anunciou uma proposta de paz na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada na semana passada em Nova York, afirmando que ela havia sido transmitida aos Estados Unidos por meio de mediadores do Catar. Embora Trump tenha dito no sábado que rejeitou a oferta, ele afirmou ao Axios no domingo que esperava que os negociadores norte-americanos continuassem as conversas nesta semana.

Os preços do petróleo bruto subiram 2%, para cerca de US$ 107 por barril, e pressionavam os Treasuries, levando os rendimentos de títulos de prazo mais longo a novas máximas em várias décadas.

“A energia tem sido a única pressão consistente de alta sobre a inflação, e qualquer fator que continue a pressionar a inflação será algo que motivará o Fed (banco central norte-americano) a elevar os juros”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

O Índice Dow Jones Industrial Average caía 0,47%, para 51.583,60 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,46%, a 7.707,50 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,65%, para 26.893,56 pontos.

O setor de bens de consumo discricionário recuava 1,3% e liderava as quedas entre os setores no S&P 500, com a DoorDash e a Carvana registrando perdas de 6% e 5%, respectivamente.

À medida que a semana avança, os holofotes estarão voltados para uma série de indicadores econômicos cruciais, em um momento em que os operadores estão precificando uma chance de 68% de que o Federal Reserve aumente a taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base em outubro, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

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