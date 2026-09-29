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Internacional

Presidenta da Capes será primeira brasileira vice-diretora da Unesco

Denise Pires de Carvalho vai liderar a vice diretoria de Ciências
Iara Balduino – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2026 - 16:53
Brasília
Brasília (DF) 05/02/2026 - A presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho, durante entrevista à Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A cientista Denise Pires de Carvalho assumirá nos próximos dias o cargo de Vice Diretora-Geral de Ciências da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). É a primeira vez que a cadeira é ocupada pelo Brasil desde a criação da ONU em 1945.

Ao fazer a indicação, a Unesco destacou a experiência da cientista em liderança e gestão de pesquisa e avaliação de programas de pesquisa e cooperação científica internacional e afirmou que o trabalho dela “abordou dimensões sociais da ciência, incluindo acesso equitativo, igualdade de gênero e governança institucional inclusiva”.

Atual presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Denise afirma que chega à Unesco com o mesmo olhar que o Brasil teve para a ciência nos últimos anos, com reforço do multilateralismo e de uma ciência voltada para as pessoas.

“Nesses últimos três anos,  o que o Brasil fez, a Capes fez, foi defender a interação sul-sul no nível da pós-graduação, internacionalizar cada vez mais os programas de pós-graduação do país, interagindo com a América Latina e o Caribe, com os países da África, para além de toda a cooperação que nós já fazíamos", disse.

Denise também destacou o papel da ciência no desenvolvimento dos países, especialmente os mais pobres. Ela defende que não há saída para o Brasil se tornar um país desenvolvido que não seja através da ciência.

“Quem nega a ciência, nega o desenvolvimento da nação. Não há país independente sem universidades. Não há país independente sem ciência. E o Brasil começou muito tardiamente esse processo de verdadeira independência. Todos os países mais desenvolvidos do mundo são mais desenvolvidos porque investiram em ciência”, disse.

A Diretoria-Geral para Ciências da Unesco é responsável pela promoção da cooperação científica internacional e pela implementação dos programas da ONU nas áreas de Ciências Naturais e Ciências Sociais e Humanas, incluindo recomendações sobre Ética da Inteligência Artificial.

Reconhecimento do Brasil

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil (MRE) comemorou a indicação e expressou confiança de que a atuação da cientista "contribuirá para fortalecimento das ciências e do seu papel na promoção da paz, da equidade, da sustentabilidade e do desenvolvimento humano”.

Quem é Denise Pires de Carvalho

Denise Pires de Carvalho é médica com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também é professora titular do departamento de Biofísica. Em 2019 se tornou a primeira mulher reitora da UFRJ.

A cientista atuou também como Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) entre 2023 e 2024. Em fevereiro de 2024 assumiu a presidência da Capes. Atualmente preside também o Conselho Científico do Institut de Recherche pour le Développement (IRD), da França, e participa de redes de cooperação acadêmica e científica de alcance regional e global.

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Edição:
Aline Leal
Denise Pires de Carvalho Unesco
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