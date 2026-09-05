Putin ordena cessar-fogo de três dias em meio a negociações de paz

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou um cessar-fogo de três dias. Segundo a imprensa russa, o objetivo é dar a Kiev a oportunidade de receber a delegação norte-americana para negociações de paz

"O presidente russo, comandante supremo das Forças Armadas, Vladimir Putin, ordenou hoje que, a partir da meia-noite e durante três dias, não fossem lançados ataques contra Kiev. Isso está relacionado com os preparativos para os contatos dos norte-americanos em Kiev", disse o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, às agências locais.

Peskov, citado pela Efe, também disse que Kiev informou Moscou da decisão do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de suspender os ataques contra a Rússia enquanto Witkoff e Kushner se encontrarem nos dois países.

Washington tinha pedido garantias de segurança a ambas as partes, algo que o Kremlin rejeitou inicialmente nesta sexta-feira.

Putin deve se encontrar com os representantes especiais dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, ainda hoje, disse Peskov à agência de notícias TASS. Nesta semana, o líder russo afirmou que estaria disponível para discutir com os enviados do presidente Donald Trump.

Está previsto que os enviados da Casa Branca visitem a capital ucraniana neste domingo (6), no âmbito das negociações

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