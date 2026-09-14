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Internacional

Rendimento de títulos do Tesouro dos EUA sobe 5% com alta do petróleo

Nível é o mais alto desde outubro de 2023
Karen Brettell - Reuters
Publicado em 14/09/2026 - 15:00
Nova York
20/07/2026 - Dinheiro , Dolar , Dólar , Dollar , Inflação , Investimento , Investimentos . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Reuters

O rendimento do Treasury de referência de 10 anos subiu para mais de 5% nesta segunda-feira (14), o nível mais alto desde outubro de 2023 e um limiar psicológico que, segundo analistas, pode causar repercussões na economia dos Estados Unidos e ameaçar o mercado altista de ações ao diminuir o apelo relativo das ações norte-americanas.

Os rendimentos dispararam conforme os operadores precificam a possibilidade de que o Federal Reserve precise manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, depois que um salto nos preços do petróleo reacendeu os temores de novas pressões inflacionárias. 

As pressões sobre os preços já vêm se mantendo bem acima da meta anual de 2% do banco central.

O rendimento do título de 10 anos registrava alta de 2,89 pontos-base, para 5,004%.

 

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