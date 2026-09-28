Starship realiza primeiro voo orbital e lança satélites

O foguete Starship de nova geração da SpaceX alcançou a órbita pela primeira vez nesta segunda-feira, apesar de um de seus motores ter sido desligado inesperadamente, superando um problema em pleno voo para lançar seu primeiro lote de novos satélites Starlink em uma missão truncada que terminou horas antes do planejado.

A missão estava programada para durar 10 horas, mas foi reduzida para três horas após o problema no motor. Lançado do Texas, nos Estados Unidos, este foi o 14º voo do foguete desde 2023, já que a empresa de Elon Musk planeja colocar o veículo em uso rotineiro a partir do final deste ano.

As ações da SpaceX, que subiram quase 9% desde o preço da Oferta Pública Inicial (IPO), caíram cerca de 1% na segunda-feira. Grande parte do valor de mercado da SpaceX e da contínua confiança dos investidores na empresa — avaliada em US$ 2 trilhões no fechamento de sexta-feira — depende do sucesso da Starship, projetada como a primeira espaçonave totalmente reutilizável do mundo.

O veículo não tripulado de 40 andares de altura, composto por um foguete propulsor Super Heavy encimado pela nave Starship, o estágio superior principal, decolou de sua plataforma de lançamento no complexo Starbase da SpaceX, às margens do Golfo do México, perto de Brownsville.

O propulsor Super Heavy lançou o estágio superior da Starship ao espaço antes de retornar às águas do Golfo do México para um pouso controlado pelos motores, após pousos bruscos do propulsor em duas missões anteriores. Alguns motores desse propulsor pararam de funcionar durante a descida, informou a SpaceX.

Ao chegar ao espaço, um dos três motores principais da Starship desligou prematuramente, um acontecimento que levou o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, a anunciar na transmissão ao vivo da missão da empresa que a espaçonave não conseguiria atingir a órbita.

"A equipe decidiu não se comprometer com a ida à órbita", disse Huot.

Mas Huot mudou de ideia minutos depois, após uma atualização dos engenheiros confirmar que a espaço nave ainda poderia tentar uma ignição do motor que a impulsionaria para a órbita, o que a Starship fez com sucesso minutos depois.

A descida controlada da Starship no Pacífico culminou com uma manobra de propulsores que inverteu a nave verticalmente, fazendo com que ela atingisse o mar com a proa para cima. O fogo consumiu a base do foguete ao tocar a superfície do oceano antes de tombar para o lado, seguido por uma grande bola de fogo. A empresa não havia planejado recuperar a espaçonave do mar após a missão.

Uma vez em órbita, a Starship implantou 26 satélites Starlink de última geração, um a um, a uma altitude de aproximadamente 269 km (161 milhas).

"Todos os 26 satélites operacionais Starlink V3 foram implantados e estão funcionando normalmente", escreveu Musk no X.

A Starship foi construída para lançar os satélites Starlink da SpaceX com mais frequência e transportar futuras missões da Nasa à Lua. Atingir a órbita, um marco fundamental para qualquer novo foguete projetado para enviar cargas úteis ao espaço, foi uma conquista há muito adiada para a Starship, que Musk uma vez previu que seria alcançada em 2022, seguida pelo implante de satélites em 2023.

Todos os 13 voos de teste anteriores da Starship desde 2023 foram limitados ao espaço suborbital, apesar de uma campanha de desenvolvimento de quase uma década que custou à SpaceX mais de US$15 bilhões até o momento. Musk afirmou que prevê, futuramente, realizar centenas ou milhares de missões da Starship por ano, um ritmo de lançamento sem precedentes na indústria espacial.

"A Starship estará a 2 ou 3 anos de distância de realizar voos de hora em hora", escreveu Musk no X no domingo.

Missão de teste com carga real

A viagem de segunda-feira foi considerada um voo de teste, embora a Starship transportasse sua primeira carga útil orbital.

Analistas estimam que o lançamento dos novos satélites V3 Starlink da SpaceX na segunda-feira represente centenas de milhões de dólares em receita projetada para sua unidade Starlink, com base na capacidade adicional de clientes da rede — ressaltando o papel da Starship no atendimento ao núcleo de lucro da empresa.

Segundo a SpaceX, os satélites Starlink V3, implantados nesta segunda-feira, podem lidar com 10 vezes mais dados do que seus antecessores, os minissatélites V2, que a empresa lançava em lotes de 20 ou 30 por vez em seus foguetes Falcon 9. Buscando expandir sua constelação de satélites de banda larga em um ritmo mais acelerado, Musk pretende lançar os V3 em lotes de 60 por lançamento, assim que a Starship entrar em operação rotineira.

A estreia orbital da Starship ocorreu três meses depois da SpaceX ter aberto seu capital com uma Oferta Pública Inicial recorde em junho, que a tornou a sexta maior empresa dos EUA em valor de mercado e transformou Musk, que a fundou em 2002, no primeiro trilionário do mundo.

A Starship também desempenhará um papel fundamental no programa Artemis da Nasa, que visa levar astronautas de volta à superfície da Lua pela primeira vez desde 1972 e construir uma presença lunar de longo prazo como um passo importante para a eventual exploração humana de Marte.

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