Starship testa hoje 1º voo para alcançar órbita terrestre

A empresa espacial de Elon Musk - a SpaceX - quer, nesta segunda-feira (28), colocar na história da indústria espacial mais uma bandeira, ao tentar um dos voos mais importantes do módulo espacial StarShip. Depois de 13 missões de testes, realizadas em trajetórias suborbitais, pela primeira vez a SpaceX quer colocar a nave Starship em órbita terrestre.

A missão, designada Starship Flight 14, tem a janela de lançamento a partir das 13h15 ((hora local) e deverá decolar da base de Starbase, no Texas, para permanecer cerca de dez horas no espaço.

De acordo com a missão, a nave vai realizar cerca de seis órbitas à Terra antes de regressar, por meio de uma reentrada controlada, um pouso sobre o Oceano Pacífico.

Mais do que um simples voo de teste, esta será também a primeira missão da Starship com uma carga operacional. A nave tem no seu interior 26 satélites Starlink V3 - uma nova geração de mais de 100 mil satélites da rede de internet espacial da SpaceX - concebida para aumentar significativamente a capacidade e velocidade de comunicações da constelação em atual funcionamento.

Ao contrário dos voos anteriores, a missão de hoje deverá elevar a nave até uma altitude aproximada de 275 quilómetros, permitindo-lhe completar cerca de seis órbitas à Terra ao longo de uma missão com duração próxima de dez horas.

O sucesso da missão, se tudo correr como previsto, poderá representar um marco na evolução do maior e mais poderoso sistema de lançamento já construído.

O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, disse que este 14º voo representa a maturidade deste lançador pesado. "

Só para se ter uma ideia, estamos lançando ao espaço cerca de 100 toneladas do que se considera carga útil", afirmou.

Com cerca de 124 metros de altura, a Starship foi concebida para ser totalmente reutilizável e é vista por Elon Musk como a plataforma que poderá suportar futuras missões à Lua, ao programa Artemis da Nasa, a agência espacial norte-americana e, a longo prazo, transportar seres humanos para Marte.

Depois de anos de desenvolvimento, sucessos parciais e algumas explosões “espectaculares”, que foram também imagem de marca da SpaceX, o voo de hoje poderá assinalar a transição da Starship de veículo experimental para uma verdadeira nave operacional.

Até agora, a SpaceX testou se a Starship conseguia chegar ao espaço. A partir de hoje, começa a testar se a nave consegue trabalhar no espaço.