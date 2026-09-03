logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Tiroteio em Minneapolis deixa três mortos, incluindo suposto atirador

Agentes foram mobilizados para um complexo de aparatamentos no centro
RTP
Publicado em 03/09/2026 - 09:18
Minneapolis
Police respond to a shooting authorities said involved multiple victims in Minneapolis, Minnesota, U.S., September 2, 2026 in a still image from aerial video. ABC AFFILIATE KSTP/ via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
© ABC affiliate KSTP/Reuters/ Proibido reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Um tiroteio no centro de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez três mortos e deixou dois polícias feridos.

Agentes foram mobilizados para um complexo de apartamentos após o alerta de disparos no local.

Entre as vítimas está o suspeito, cuja causa exata da morte ainda não foi determinada pelas autoridades.

(matéria em ampliação)

Minneapolis EUA tiroteio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Police respond to a shooting authorities said involved multiple victims in Minneapolis, Minnesota, U.S., September 2, 2026 in a still image from aerial video. ABC AFFILIATE KSTP/ via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
Internacional Tiroteio em Minneapolis deixa três mortos, incluindo suposto atirador
qui, 03/09/2026 - 09:18
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça MP denuncia envolvidos em lavagem de dinheiro por meio de bets
qui, 03/09/2026 - 09:02
A América do Sul enfrenta eventos climáticos extremos com o início do 'super' El Niño. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional ONU prevê El Niño "muito forte" com duração até fevereiro de 2027
qui, 03/09/2026 - 08:42
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3)
qui, 03/09/2026 - 08:30
FOTO DE ARQUIVO - Força Integrada de Combate ao Crime Organizado faz apreensão de drogas. FICCO/Divulgação
Justiça Procurador defende asfixia financeira no combate ao crime organizado
qui, 03/09/2026 - 08:17
05/02/2026 - Brasília - Chuva forte nessa tarde de quinta feira na cidade de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Frente fria leva chuva ao Centro-Oeste e parte do Norte do país
qui, 03/09/2026 - 08:05
Ver mais seta para baixo