Tiroteio em Minneapolis deixa três mortos, incluindo suposto atirador

Agentes foram mobilizados para um complexo de aparatamentos no centro

Um tiroteio no centro de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez três mortos e deixou dois polícias feridos.

Agentes foram mobilizados para um complexo de apartamentos após o alerta de disparos no local.

Entre as vítimas está o suspeito, cuja causa exata da morte ainda não foi determinada pelas autoridades.

(matéria em ampliação)