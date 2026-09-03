Internacional
Tiroteio em Minneapolis deixa três mortos, incluindo suposto atirador
Agentes foram mobilizados para um complexo de aparatamentos no centro
RTP
Publicado em 03/09/2026 - 09:18
Minneapolis
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Um tiroteio no centro de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez três mortos e deixou dois polícias feridos.
Agentes foram mobilizados para um complexo de apartamentos após o alerta de disparos no local.
Entre as vítimas está o suspeito, cuja causa exata da morte ainda não foi determinada pelas autoridades.
(matéria em ampliação)
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