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Internacional

Trump promete US$ 5 mil a cada americano se vencer eleições

Promessa foi feita em discurso na Convenção Nacional dos Republicanos
Mariana Ribeiro Soares - Repórter da RTP
Publicado em 10/09/2026 - 09:31
DALLAS
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina decreto sobre vacinas na Casa Branca 10 de agosto de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
© Reuters/Kylie Cooper/Proibida reprodução

O presidente norte-americano, Donald Trump, garante que se os Republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado, vai distribuir a cada cidadão US$ 5 mil, o equivalente a 4.200 euros ou a R$ 25 mil. A promessa foi feita durante discurso na convenção nacional que ocorre em Dallas, no Texas.

“Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos, e face ao nosso tremendo sucesso económico, vou entregar dividendos a todos os adultos dos Estados Unidos, no valor de US$ 5 mil”, anunciou o presidente.

"Irá se chamar 'dividendo Trump'", acrescentou, afirmando que esse dinheiro deve ser gasto nos Estados Unidos.

A proposta custaria mais de US$ 1 bilhão e levanta questões sobre a sua legalidade, sendo descrita pelos democratas como “promessa vazia”. A promessa foi feita com o objetivo de conseguir mobilizar os militantes para as eleições de 3 de novembro, que se mostram difíceis para o partido de Trump.

Em causa nessas eleições estão todos os lugares da Câmara dos Representantes e um terço do Senado e as projeções não são otimistas para os republicanos. Pesquisas mostram que os democratas conquistarão a maioria na Câmara dos Representantes — que terá todos os seus lugares em disputa — e possivelmente o Senado.

Essa mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes. Além disso, as pesquiss mostram que a taxa de aprovação de Donald Trump está no nível mais baixo já registrado, situando-se atualmente abaixo dos 35%.

“Façam de conta que estou no boletim”

O presidente norte-americano pediu aos eleitores que finjam que o seu nome está no boletim de voto, na esperança de conseguir mobilizar o eleitorado, avisando que se os democratas vencerem em novembro será “o inferno”.

“Peço que façam de conta que estou no boletim de voto”, apelou. “Apenas mais uma vez, porque se perdermos vocês vão perder a fronteira, os cortes nos impostos, a segurança, a riqueza, e o nosso país descerá ao inferno”, acrescentou.

Na mensagem, transmitida por outros republicanos horas antes na mesma convenção, Trump alertou: "Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas a se reerguer. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações".

Ao longo do discurso de duas horas, o presidente abordou também a guerra no Irã, alertando que o conflito não vai terminar antes das eleições de meio de mandato.

"O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irã", disse, repetindo previsão feita horas antes.

Trump reconheceu que a guerra no Oriente Médio causou aumento nos preços da energia e dificuldades nos mercados financeiros, mas disse que ela era necessária para impedir que o Irã obtivesse arma nuclear.

"Alguém aqui acha que o Irã deveria ter uma arma nuclear?", questionou, com a multidão a responder com um sonoro "não".

Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção fora de um ano de eleições presidenciais. Nesta quinta-feira será a vez de o vice-presidente,JD Vance, discursar.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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