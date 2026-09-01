Vice-presidente do Bank of America é morta a facadas na Times Square

Autora do ataque esfaqueou também um homem e foi morta por policiais

Uma vice-presidente do Bank of America morreu após ser esfaqueada na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (31).

O incidente aleatório, ocorrido em plena luz do dia no coração da área turística da cidade, causou grande comoção no banco.

Erin Piacenti, de 32 anos, atuava como vice-presidente na unidade de seleção de negócios e gestão de conflitos de interesse do Bank of America, segundo seu perfil no LinkedIn.

A polícia de Nova York (NYPD) informou que a suspeita é uma mulher com histórico de problemas de saúde mental.

"Estamos chocados e profundamente entristecidos com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e deixará muitas saudades. Nossos sentimentos estão com sua família e todos os seus entes queridos", afirmou o gigante bancário americano em um comunicado enviado por e-mail à Reuters na terça-feira.

Em entrevista coletiva na segunda-feira (31), o vereador de Nova York Zohran Mamdani relatou que uma mulher armada com várias facas grandes esfaqueou duas pessoas na Times Square antes de a polícia utilizar uma arma de choque (Taser) e disparar suas armas de fogo.

O escritório do banco em Manhattan fica a poucos passos da Times Square, no edifício One Bryant Park.

O banco também possui outros centros financeiros em Nova York, o coração do sistema financeiro americano.

Piacenti sofreu ferimentos por facadas no incidente e foi posteriormente declarada morta, informou a Polícia de Nova York (NYPD). Um homem de 68 anos também sofreu ferimentos pelas facadas e se encontra em condição estável, acrescentou a polícia.

A comissária da NYPD Jessica Tisch disse que os ataques, ocorridos em 31 de agosto por volta das 16h24 (horário local) nas proximidades da West 42 Street com a Sétima Avenida, aparentam ser aleatórios e sem motivo aparente.

“A investigação continua a cargo da Divisão de Investigação da Força da Polícia de Nova York”, informou a polícia em comunicado.

A suspeita, Pamela Cisneros, uma mulher de 49 anos, foi morta na segunda-feira durante a intervenção dos policiais.

O incidente ocorre após um alto executivo da Blackstone ser morto a tiros no verão passado, quando um atirador, portando um fuzil de assalto, entrou no saguão de um prédio comercial no centro de Manhattan e abriu fogo.

Em 2022, um funcionário de 48 anos da Goldman Sachs foi baleado e morto em um ataque aleatório e sem motivo aparente enquanto viajava de trem do Brooklyn para o Lower Manhattan.

Os índices de criminalidade na cidade de Nova York vêm sendo alvo de atenção há anos. No mês passado, a Polícia de Nova York (NYPD) informou ter registrado o menor número de tiroteios, vítimas de tiroteios e homicídios nos primeiros sete meses do ano, assim como no mês de julho.

A polícia registrou um novo mínimo mensal de 59 incidentes com tiros em julho, contra 75 registrados em 2025. Os crimes graves também diminuíram 12,7% em toda a cidade.

A Partnership for New York City, organização sem fins lucrativos que representa empresas de destaque nos setores corporativo, de investimentos e empreendedorismo na cidade, não respondeu imediatamente ao pedido da Reuters por comentários sobre o incidente.

* Reportagem de Manya Saini, em Bengaluru; e Saeed Azhar, em Nova York

* É proibida a reprodução deste conteúdo