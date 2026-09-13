logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Xi Jiping defende laços econômicos maiores entre países do Brics

Reuters
Publicado em 13/09/2026 - 15:07
Nova Delhi
Presidente da China, Xi Jinping, durante reunião de cúpula do Brics em Nova Délhi 13 de setembro de 2026 Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
© Alexander Kazakov/via Reuters/proibida a reprodução
Reuters

O presidente da China, Xi Jinping, divulgou neste domingo (13) iniciativas em áreas que vão da inteligência artificial (IA) ao comércio, com o objetivo de aprofundar a cooperação entre as economias emergentes do Grande Brics, à medida que Pequim busca transformar o grupo em uma plataforma prática para o desenvolvimento do Sul Global.

A cooperação em áreas que vão da política e segurança à economia e finanças é o principal foco do grupo, com a Índia, que assumirá a presidência em 2026, e a China, que assumirá em 2027, buscando uma parceria mais ampla para ampliar sua influência global.

O sucesso da Iniciativa do Grande Brics depende da construção de uma base sólida para a cooperação pragmática, afirmou Xi na cúpula anual dos líderes do bloco em Nova Délhi, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Os países do Grande Brics devem cooperar ainda mais, manter a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento e cultivar um mercado integrado, afirmou Xi na sessão de encerramento da cúpula.

A China assumirá a liderança no estabelecimento de uma Zona de Código Aberto de IA do Brics para promover a cooperação em grandes modelos de linguagem, treinamento em inteligência artificial e um ecossistema aberto de IA, acrescentou o presidente chinês.

Ele também propôs uma parceria para criar uma Zona Econômica Especial do Brics e afirmou que a China sediará um Fórum de Comércio de Serviços do Brics no próximo ano para impulsionar os laços comerciais e de investimento.

Papel ampliado

O Brics se expandiu para incluir Irã, Indonésia, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, além dos membros originais — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — de duas décadas atrás, que tinham como objetivo transformar uma ordem mundial dominada pelos Estados Unidos.

Além disso, dez países parceiros abrangem economias emergentes da Ásia, África, América Latina e Oriente Médio, ampliando seu alcance pelo Sul Global.

A China e a Rússia às vezes se referem a esse bloco maior como o Grande Brics.

Os benefícios das soluções desenvolvidas no âmbito do Brics não devem se limitar apenas ao bloco, mas devem ser adaptáveis e acessíveis para atender às necessidades do Sul Global, afirmou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em declarações anteriores.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou o Brics de uma poderosa força motriz para a criação de uma ordem mundial nova, mais justa e multipolar, instando seus membros a encontrar maneiras de combinar as vantagens competitivas de suas economias individuais.

Oriente Médio

A cúpula ocorre em meio à retomada dos combates na região do Golfo Pérsico, com ataques recíprocos entre os Estados Unidos e o Irã, além dos houthis — apoiados pelo Irã — ampliando o conflito ao lançarem ataques contra a Arábia Saudita.

Mas a cúpula do fim de semana alcançou um importante objetivo diplomático no sábado (12), quando conseguiu chegar a um consenso sobre uma declaração conjunta apoiada pelo Irã e pelos Emirados Árabes Unidos.

Em termos gerais, a declaração expressou profunda preocupação com a contínua escalada da tensão no Oriente Médio e instou ao exercício da máxima moderação.

Separadamente, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, também se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi à margem do evento, no encontro de mais alto nível entre autoridades dos dois países desde o início do conflito.

Eles discutiram questões que vão desde a redução da tensão e a estabilidade até os esforços para promover a paz e o desenvolvimento regionais.

*Reportagem de Saurabh Sharma, Sarita Chaganti Singh, Shivangi Acharya, Nikunj Ohri, Aftab Ahmed, Sakshi Dayal, Shilpa Jamkhandikar e Hritam Mukherjee, em Nova Délhi, e Casey Hall, em Xangai

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Presidente do Irã Masoud Pezeshkian, primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, presidente da Rússia, Vladimir Putin, e presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em Nova Délhi 11 de setembro de 2026 Departamento de Informação à Imprensa da Índia/Divulgação via REUTERS/Proibida Reprodução
Com Irã e Emirados Árabes no bloco, Brics pede calma no Oriente Médio
Brics China Xi Jinping Índia Conflito no Oriente Médio Comércio Exterior Diplomacia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Um prédio em construção desabou em cima de uma casa na madrugada deste sábado (12) na Rua Tequici, bairro da Penha, na capital paulista.
Meio Ambiente Chuvas deixam ao menos oito mortos na Grande São Paulo
dom, 13/09/2026 - 16:47
Alison dos Santos comemora após vencer a final dos 400 metros com barreiro durante o Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste 13 de setembro de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
Esportes Melhor entre os melhores: Alison dos Santos é campeão do Ultimate 2026
dom, 13/09/2026 - 16:39
Brasilia /DF 19/08/2020 - Secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o secretário Especial da Cultura, Mário Frias durante cerimônia onde liberaram R$ 1,2 milhão para ações culturais da Biblioteca Demonstrativa de
Justiça Dino aponta indícios de liderança de Mário Frias em desvio de emendas
dom, 13/09/2026 - 16:22
Seleção brasileira feminina derrota Argentina por 3 sets a 0, fatura título Sul-Americano e confirma vaga em LA 2028 - em 13/09/2026
Esportes Brasil é campeão do Pré-Olímpico e garante vaga em Los Angeles 2028
dom, 13/09/2026 - 15:14
Presidente da China, Xi Jinping, durante reunião de cúpula do Brics em Nova Délhi 13 de setembro de 2026 Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Internacional Xi Jiping defende laços econômicos maiores entre países do Brics
dom, 13/09/2026 - 15:07
Brasília (DF), 12/02/2026 - Caixa lança campanha contra assédio em bilhetes de Loteria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
dom, 13/09/2026 - 14:17
Ver mais seta para baixo