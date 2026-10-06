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Internacional

Belga que descobriu menor partícula do universo recebe Nobel da Física

Partícula subatômica, o neutrino atravessa a matéria sem ser notado
Joana Raposo Santos – repórter da RTP
Publicado em 06/10/2026 - 08:25
Estocolmo
A display screen shows Francis Halzen is announced as the recipient of the 2026 Nobel Prize in Physics during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden, October 6, 2026. TT News Agency/Christine Olsson/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. NO RESALES. NO ARCHIVES.
© Christine Olsson/TT

O Prêmio Nobel da Física de 2026 foi atribuído nesta terça-feira (6) ao belga Francis Halzen. O físico foi distinguido "pelas suas contribuições decisivas para o observatório de neutrinos IceCube e para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica", explicou o Comitê Nobel, reunido em Estocolmo. 

"Na década de 1980, Francis Halzen percebeu que o gelo da Antártida poderia ser ideal para capturar uma quantidade suficiente destes neutrinos indescritíveis, para que os investigadores pudessem aprender mais sobre as suas origens ", informou o comitê.

Os neutrinos são partículas subatômicas conhecidos como "partículas-fantasma" devido à forma como atravessam a matéria sem deixar rastro e interagem com a matéria apenas em casos extremamente raros.

Halzen é professor da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. "É uma grande surpresa, não estava esperando", reagiu o laureado de 82 anos ao ser contatado pela Fundação Nobel.

Eva Olsson, membro do comitê, afirmou que "este Prêmio Nobel diz respeito a um gigantesco cubo de gelo situado no Polo Sul do nosso planeta". O Observatório de Neutrinos IceCube está instalado no coração da Antártida.

"Os neutrinos trazem informação do cosmos", acrescentou em conferência de imprensa. "Eles abrem a porta para galáxias distantes e nos contam sobre os processos de explosão das estrelas".

Nova era na astronomia

As interações de neutrinos registradas pelo observatório IceCube proporcionam aos investigadores conhecimento sobre como essas partículas de alta energia são criadas, podendo até revelar fenômenos cósmicos até então desconhecidos.

O presidente do Comitê Nobel de Física disse, em comunicado, que "Francis Halzen liderou uma equipe internacional de investigadores e engenheiros que nos proporcionou um instrumento fantástico".

"A sua tenacidade e visão científica abriram caminho para um novo tipo de astronomia", acrescentou.

Ainda em 2014, a revista norte-americana Smithsonian apelidou Halzen de Homem do Neutrino ao lhe atribuir um de seus prêmios, elogiando-o por uma "experiência espantosa que anuncia o início de uma nova era na astronomia".

A revista chegou a publicar uma história em quadrinhos ilustrando sua vida: “Como a busca de um físico pelo cosmos decolou na Antártida”.

Nobel

O prêmio Nobel foi anunciado no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e é o segundo a ser anunciado, depois do de Medicina, que na segunda-feira (5) foi atribuído ao norte-americano Karl Deisseroth e aos alemães Peter Hegemann e Georg Nagel pela sua investigação sobre canais iônicos sensíveis à luz e optogenética.

Os vencedores do Nobel de Física são selecionados pela Academia Real Sueca de Ciências e recebem um prêmio no valor total de 12 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão), que é dividido entre os vencedores caso haja mais de um.

Os prêmios Nobel foram criados pelo inventor e empresário sueco Alfred Nobel, cuja fortuna foi construída, em parte, com a invenção da dinamite.

Concedidos pela primeira vez em 1901, os prêmios homenageiam realizações nas áreas de ciência, literatura e paz, tendo o prêmio de economia sido adicionado posteriormente pelo banco central da Suécia.

 

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Edição:
Denise Griesinger
Prêmio Nobel de Física Francis Halzen astronomia neutrinos IceClub
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