Drone russo atinge escola em Kiev; não há feridos, dizem autoridades

Havia crianças no abrigo no momento do ataque; nenhuma ficou ferida

Um drone russo atingiu uma escola na capital da Ucrânia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (1º), o mais recente episódio de uma série de ataques aéreos cada vez mais intensos contra Kiev.

O prefeito Vitali Klitschko disse que havia crianças no abrigo no momento do ataque, que provocou um incêndio. Ele informou que não houve feridos.

O Serviço Estatal de Emergências divulgou imagens de equipes de resgate vasculhando os escombros e apagando o incêndio no prédio carbonizado, cujas janelas estavam estilhaçadas.

O bombardeio matinal ocorreu em meio a ataques cada vez mais intensos, 24 horas por dia, contra Kiev e outras cidades com drones a jato, que as Forças Armadas da Ucrânia têm tido dificuldade em derrubar.

Uma pessoa ficou ferida na manhã de hoje em um ataque aéreo russo a um centro comercial na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, segundo autoridades regionais.

O chefe da administração municipal, Serhiy Lysak, disse que a infraestrutura foi danificada, sem dar mais detalhes.

Odessa e a região próxima têm sido alvos frequentes de ataques que visam, em parte, sufocar as receitas de exportação de Kiev.

A Rússia, que afirma atacar apenas alvos militares, informou ter atacado um centro de dados em Odessa e um navio de carga no porto vizinho de Chornomorsk.

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