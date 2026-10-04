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Internacional

Irã diz que Ormuz não será reaberto até que condições sejam atendidas

Declaração foi dada pelo presidente do Parlamento
Reuters*
Publicado em 04/10/2026 - 08:54
Dubai
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 15 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução

O Estreito de Ormuz não será reaberto até que sejam cumpridas as sete condições iranianas estabelecidas em um acordo provisório firmado em junho com os Estados Unidos (EUA), informou a mídia estatal, citando declarações do presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, neste domingo (4).

O Irã apresentou uma proposta durante a Assembleia Geral da ONU, segundo a qual a via navegável do Estreito de Ormuz poderia ser reaberta e a passagem marítima normal restabelecida em até sete dias caso as condições fossem cumpridas. Os EUA responderam a essa proposta, na semana passada, por meio de intermediários do Catar.

“A posição da República Islâmica do Irã é totalmente clara e firme, e o Estreito de Ormuz não será reaberto até que nossas sete condições, baseadas no Memorando de Entendimento de Islamabad, sejam cumpridas”, disse Qalibaf, principal negociador do Irã, segundo a reportagem.

Ele afirmou que Washington “precisa compreender que o período de prolongamento do processo (diplomático) e de imposição de exigências unilaterais chegou ao fim”.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou hoje que Teerã havia esclarecido suas posições gerais, por meio de mediadores, em resposta aos EUA, mas que ainda havia pontos adicionais a serem comunicados a Washington.

“As propostas dos norte-americanos estão mais ou menos alinhadas com suas posições anteriores, especificamente sobre a questão nuclear. Dissemos a eles que nosso foco nesta fase é a questão do Estreito de Ormuz e que o retorno à segurança nessa via navegável exige medidas claras por parte dos EUA”, declarou o porta-voz Esmaeil Baghaei.

Ele também negou que Teerã tivesse oferecido à agência nuclear da ONU inspeções em suas instalações nucleares em troca do alívio das sanções dos EUA, afirmando que o Irã não havia iniciado negociações nucleares com Washington.

O documento que está circulando delineia um período de sete dias para a construção de confiança, com o objetivo de levar as duas partes de volta a uma versão aprimorada do memorando de entendimento acordado em junho, incluindo medidas concretas sobre o programa nuclear do Irã, disse na semana passada uma autoridade a par das negociações.

A divergência gira em torno da sequência das medidas, e não dos componentes do plano, acrescentou a autoridade.

O Catar vem transmitindo mensagens entre Washington e Teerã, em um esforço para pôr fim ao conflito e reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo antes da guerra que começou no final de fevereiro com ataques dos EUA e de Israel ao Irã.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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