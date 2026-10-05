Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou, nesta segunda-feira (5), estado de emergência devido a um surto de sarampo, após o Estado registrar 108 casos neste ano.

Desde 15 de julho, foram registrados 92 casos em 18 condados de Nova York, enquanto a Pensilvânia registrou 977 casos, muitos deles em condados rurais ao longo da fronteira com Nova York, afirmou a governadora.

A ordem também exige que todas as vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola sejam registradas nos sistemas de imunização do Estado de Nova York ou da cidade de Nova York no prazo de 72 horas.

Vacinas a aumento dos casos

Os EUA enfrentam o pior surto de sarampo em décadas neste governo do presidente Donald Trump, que vem reduzindo as recomendações de vacinação no país.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o número de casos de sarampo em países da América subiram 32 vezes em 2025, na comparação com o ano anterior.

Nos Estados Unidos, 93% das pessoas que contraíram a doença não estavam vacinados ou apresentavam histórico vacinal desconhecido.

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