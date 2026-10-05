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Internacional

Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo

Estado registrou 108 casos da doença em 2026
Dharna Bafna – repórter da Reuters
Publicado em 05/10/2026 - 18:45
Bengaluru
Placa de alerta sobre o sarampo afixada na entrada do Cohen Children's Medical Center, em New Hyde Park, Nova York, EUA 14 de março de 2025 REUTERS/Shannon Stapleton
© REUTERS/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
Reuters

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou, nesta segunda-feira (5), estado de emergência devido a um surto de sarampo, após o Estado registrar 108 casos neste ano.

Desde 15 de julho, foram registrados 92 casos em 18 condados de Nova York, enquanto a Pensilvânia registrou 977 casos, muitos deles em condados rurais ao longo da fronteira com Nova York, afirmou a governadora.

A ordem também exige que todas as vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola sejam registradas nos sistemas de imunização do Estado de Nova York ou da cidade de Nova York no prazo de 72 horas.

Vacinas a aumento dos casos

Os EUA enfrentam o pior surto de sarampo em décadas neste governo do presidente Donald Trump, que vem reduzindo as recomendações de vacinação no país. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o número de casos de sarampo em países da América subiram 32 vezes em 2025, na comparação com o ano anterior. 

Nos Estados Unidos, 93% das pessoas que contraíram a doença não estavam vacinados ou apresentavam histórico vacinal desconhecido. 

É proibida a reprodução deste conteúdo

 

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