Paraguai vai às urnas para eleições municipais neste domingo

Mais de 5 milhões de eleitores paraguaios vão às urnas neste domingo (4) para a escolha dos representantes municipais, prefeitos e vereadores de 263 municípios. Os candidatos escolhidos serão eleitos para o próximo mandato de cinco anos, de 2026 a 2031.

De acordo com o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (TSJE), a distribuição de 17.992 urnas eletrônicas e 14.711 kits eleitorais em todo o país foi concluída com sucesso neste sábado (3), garantindo que cada seção eleitoral disponha dos elementos necessários para o bom funcionamento das eleições.

Do total de urnas eletrônicas distribuídas, 14.711 foram destinadas às seções eleitorais, 2.094 para contingências e 1.187 para treinamento.

“Todo o aparato estatal está mobilizado para garantir que os cidadãos possam votar com segurança. Essa é a mensagem que queremos transmitir: oferecer um processo eleitoral pacífico, limpo, claro e transparente”, declarou o presidente do TSJE ministro Bogarín González.

Ao todo, 5.043.154 eleitores estão habilitados a votar em 14.711 seções eleitorais distribuídas em 1.187 locais de votação nos 263 municípios do país.

As eleições municipais ocorrerão das 7h às 17h, com início das apurações imediatamente após o encerramento das urnas e previsão de finalização das apurações às 20h.

De acordo com TSJE, os resultados preliminares poderão ser acompanhados por um sistema de transmissão disponibilizado nos canais oficias da Justiça Eleitoral. A margem de variação dos resultados transmitidos pelo sistema é inferior a !% na comparação com a contagem final dos Tribunais Eleitorais.