Internacional
Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em SP e entorno do DF
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 19:15
Brasília
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A Polícia Federal (PF) está investigando supostas ameaças à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.
As investigações da polícia se baseiam em um suposto plano de atos contra as instalações diplomáticas do país norte-americano.
Segundo a PF, os mandados de busca e apreensão foram “ações preventivas”. A investigação é tratada como sigilosa. Até o momento, a polícia não encontrou elementos que confirmariam a ameaça inicialmente apontada. As investigações, no entanto, prosseguem.
A embaixada anunciou a suspensão de seu funcionamento na quinta-feira (1º), iniciado nesta sexta-feira (2), alegando “preocupações com a segurança”.
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