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Internacional

Reino Unido vai monitorar dispositivos médicos baseados em IA

Informação é do órgão regulador de medicamentos do país
Bhanvi Satija - Repórter da Reuters*
Publicado em 06/10/2026 - 09:28
Londres
Primeiros pacientes começam a chegar no Hospital da Arena Fonte Nova
© Ascom/Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)

Os dispositivos médicos baseados em inteligência artificial (IA) precisarão de monitoramento constante mesmo após serem aprovados para uso, em vez de uma única verificação de segurança prévia à aprovação, disse nesta terça-feira (6)) o chefe do órgão regulador de medicamentos do Reino Unido, Lawrence Tallon.

O governo do Reino Unido aceitará todas as 44 recomendações de um relatório sobre o processo de aprovação dessas ferramentas de IA, informou.

O governo se compromete a publicar um plano de implementação completo até a primavera de 2027 (no Hemisfério Norte), com uma versão preliminar prevista para o final deste ano.

O plano definirá metas de execução e prazos para a implementação de cada mudança em todo o Serviço Nacional de Saúde (NHS).

O Reino Unido é o primeiro país a desenvolver regras abrangentes para essa tecnologia emergente.

Tallon, diretor executivo da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês), disse à Reuters que muitos países estão agora entrando em contato com o Reino Unido para aprender com sua abordagem.

“Estamos entrando em uma era muito mais sofisticada e complexa da IA como dispositivo médico, na qual temos algoritmos não previsíveis”, disse ele, referindo-se aos sistemas de IA que evoluem e se adaptam enquanto os médicos os utilizam.

A MHRA também começará a aceitar inscrições para a terceira fase de seu programa “AI Airlock”, com foco na vigilância pós-comercialização e no monitoramento dos dispositivos ao longo de seu ciclo de vida, depois que eles passarem a ser usados na prática clínica.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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