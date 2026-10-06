Rússia diz que não foram detectados novos casos de peste na Sibéria

A agência reguladora de saúde da Rússia informou nesta terça-feira (6) que não foram detectados casos de peste entre as pessoas que tiveram contato com uma funcionária do laboratório do Instituto Siberiano de Pesquisa da Peste que morreu na semana passada, e os moradores locais disseram que suas vidas quase não foram afetadas.

As autoridades afirmam que a mulher de 28 anos faleceu na sexta-feira (2) devido a uma pneumonia de origem ainda não determinada, em um caso que gerou preocupação internacional, inclusive por parte do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Rospotrebnadzor, órgão regulador, afirmou em comunicado que nenhuma doença infecciosa foi relatada entre os funcionários do mesmo instituto de pesquisa sobre a peste em Irkutsk nos últimos 10 dias. Informou também que exames extensivos não encontraram, no corpo da falecida, nenhum microrganismo relacionado ao seu trabalho.

“Um conjunto abrangente de medidas antiepidêmicas foi imediatamente organizado e implementado integralmente, de acordo com a legislação de saúde pública”, afirmou o órgão regulador.

“Isso incluiu identificar o maior número possível de pessoas que tiveram contato com a paciente e providenciar para que fossem colocadas em observação médica no hospital, com exames laboratoriais diários.”

Segundo o órgão, os resultados revelaram dois casos de Covid-19 e dois casos de infecção por rinovírus, mas nenhum patógeno causador de outras doenças infecciosas foi detectado.

“Nenhum dos contatos apresentou alterações no estado de saúde associadas a doenças infecciosas”, acrescentou.

Sem confirmação

Elena Sofina, vice-chefe do distrito de Shelekhov, próximo a Irkutsk, onde um hospital local foi colocado em quarentena, disse que o que ela chamou de “diagnóstico perigoso” não havia sido confirmado.

Ela acrescentou que 60% das pessoas colocadas em quarentena por precaução já haviam sido liberadas. A mídia local informou que cerca de 200 pessoas foram colocadas em quarentena anteriormente.

Ajuda

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou gratidão pela oferta de ajuda feita na segunda-feira por Trump, embora sem deixar claro se Moscou planeja aceitá-la.

“É sempre bom quando se oferece assistência mútua”, disse Peskov aos repórteres.

Trump descreveu na segunda-feira a situação como um “grande problema para a Rússia”. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou hoje que cabia a Moscou compartilhar mais informações.

A Organização Mundial da Saúde, em Genebra, disse que a Rússia comunicou que não havia casos de peste na cidade de Irkutsk. A Reuters não conseguiu confirmar se isso significa que a peste poderia ser descartada no caso da funcionária do laboratório.

"Situação tranquila"

Na cidade de Shelekhov, onde a funcionária do laboratório teria falecido no hospital, moradores locais disseram que suas vidas quase não foram afetadas, embora tenham mencionado que algumas pessoas teriam usado máscaras como precaução.

Uma moradora que se identificou apenas como Anna disse que a situação estava tranquila e que as pessoas estavam preparadas introduzir restrições se necessário, mas que a vida continuava praticamente como de costume.

“Todos tinham máscaras em casa e as usaram por não mais do que 24 horas”, declarou ela à Reuters.

Denis, outro morador, disse que a notícia da morte da funcionária do laboratório havia sido amplamente comentada na cidade e que o hospital local chegou a suspender temporariamente a realização de exames diagnósticos, mas já havia retomado suas atividades normais.

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