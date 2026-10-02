Surto de Ebola no Congo já causou mais de 4 mil mortes

Dados foram divulgados pelo governo do Congo nesta sexta-feira

O número de mortes no surto de ebola na República Democrática do Congo ultrapassou 4 mil, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (2), enquanto a pior epidemia da história do país resiste aos esforços de contenção.

O surto, causado pela cepa Bundibugyo do Ebola, tornou-se o maior e mais letal no Congo após superar a epidemia de 2018/2020.

Agora, ele fica atrás apenas do surto de Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016, que infectou mais de 28.600 pessoas e matou mais de 11mil na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa.

Dados do governo divulgados mostraram que o número de mortos subiu para 4.018, e os casos confirmados chegaram a 8.300 em sete províncias.

Mais de 2 mil pacientes se recuperaram da doença.

O governo do Congo e a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram no mês passado que havia sinais de que a transmissão estava diminuindo em algumas partes da província de Ituri, onde o surto teve início. Mas ele continua a se espalhar rapidamente pelo leste do Congo, inclusive na vizinha província de Kivu do Norte.

A província de Ubangi do Sul, localizada no noroeste do país, tornou-se a sétima província a declarar surto no mês passado, depois que um homem que havia viajado do leste do Congo morreu em decorrência do vírus.

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