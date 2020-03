Coronavírus: Justiça do Rio permite cancelar passagens sem custo

Uma decisão liminar da Justiça do Rio permitiu que uma passageira cancele suas passagens para a Europa, sem custo adicional, por causa da pandemia de coronavírus. A medida, proferida pelo juiz Flávio Citro, do 2º Juizado Especial Cível da Capital, foi contra a British Airways e a Submarino Viagens. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça (TJ).

Segundo a nota, a biomédica Luana Chagas faria um curso nos dias 22 e 23 de março em uma região próximo de Bolonha, na Itália, e depois faria uma viagem turística. Por causa da pandemia de coronavírus, além do curso ter sido cancelado, ela desistiu também do passeio pela Europa, já que, além do risco de contrair a doença, vários pontos turísticos foram fechados.

Com a decisão judicial, ela poderá remarcar uma nova data para uso das passagens, pelas quais pagou R$ 3.390, sem o pagamento de taxas adicionais. A British Airways e a Submarino Viagens foram contatadas pela reportagem para se posicionar sobre a decisão judicial, mas ainda não se manifestaram.