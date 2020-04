Polícia Federal faz operação contra desembargador do TJRJ

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã de hoje (17), mais uma operação de combate à corrupção no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A ação desta sexta-feira visa reprimir os crimes de corrupção, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, em associação criminosa coordenada por um desembargador do TJRJ desde o ano de 2008. A PF não divulgou o nome do desembargador.

Os policiais federais cumprem, nas cidades do Rio de Janeiro e de Petrópolis, 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na relatoria do ministro Felix Fischer.

Na decisão do ministro do STJ, também foi deferida a indisponibilidade dos bens da organização criminosa e o afastamento do desembargador de suas funções públicas.