Rio de Janeiro: MPF denuncia Cabral à Justiça por evasão de divisas

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o doleiro Dario Messer e o ex-presidente do Banco Prosper Edson Figueiredo Menezes por um esquema de evasão de divisas e lavagem de cerca de US$ 303 mil em 2011.

De acordo com o Ministério Público Federal no Rio (MPF-RJ), recursos obtidos via corrupção e fraudes em licitações foram movimentados por Messer e Menezes a serviço do então governador do Rio. Como forma de lavar dinheiro para Cabral, Menezes adquiriu cerca de US$ 303 mil em vinhos em um único leilão internacional para o ex-governador, tendo sido posteriormente ressarcido por meio da rede de doleiros de Messer.

Denúncia

A denúncia foi protocolada na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que julgará se acolhe a ação penal, dando início ao processo. Uma vez recebida a denúncia, Cabral, Messer e Menezes responderão pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a mais de 20 anos de prisão, além da reparação aos cofres públicos de quase R$ 1,7 milhão a título de danos materiais e igual valor por danos morais. As sentenças de condenação do ex-governador Sérgio Cabral em processos da Lava Jato no Rio, somam mais de 250 anos de prisão.

Nas transações identificadas na nova denúncia, Cabral enviou para o exterior, valores em reais equivalentes a US$ 303 mil por intermédio da rede de doleiros de Dario Messer, que foram creditados em conta nas Ilhas Cayman, da offshore Remo Investments, empresa que tinha Edson Menezes como titular.