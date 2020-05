STF autoriza acesso de ex-presidente do Peru à delação da Odebrecht

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou hoje (19) a defesa do ex-presidente do Peru Ollanta Humala e da mulher, Nadine Heredia, a ter acesso à parte internacional das delações da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato.

Em março de 2018, o pedido foi rejeitado por uma decisão individual do ministro Edson Fachin, mas a liminar foi revertida durante sessão do colegiado, que acatou o pleito dos advogados.

Nos depoimentos, o empresário brasileiro Marcelo Odebrecht afirmou ter repassado US$ 3 milhões para a campanha que elegeu Humala presidente em 2011. Com base nas acusações, em julho de 2017, o casal foi preso para cumprir prisão preventiva por determinação da Justiça peruana.

A Odebrecht admitiu, perante a Justiça norte-americana, ter pago cerca de US$ 800 milhões em propina em 12 países entre 2001 e 2016, desencadeado uma série de investigações.

Oito países, além do Brasil e do Peru, são da América Latina: Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana e Venezuela.