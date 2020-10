Ministro Dias Toffoli testa positivo para covid-19

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para a covid-19. De acordo com informações do STF, o ministro apresenta sintomas leves da doença e está em casa, onde está seguindo as recomendações da cardiologista Ludhmila Hajjar, do Hospital Vila Nova Star.

Mais cedo, o ministro participou virtualmente da sessão da Primeira Turma da Corte. Toffoli ocupou o cargo do presidente do Supremo até o mês passado, quando foi substituído por Luiz Fux.