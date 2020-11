Nunes Marques é homenageado durante primeira sessão no STF

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou hoje (10) de sua primeira sessão na Segunda Turma. Com a posse, Marques passou a integrar o colegiado, responsável pelo julgamento dos processos.

Na abertura da sessão, na condição de presidente do colegiado, Gilmar Mendes saudou a chegada do ministro e ressaltou sua qualificação profissional. “Desejo a Vossa Excelência que a aventura dos acontecimentos de uma vida dedicada à Justiça ilumine cada passo de vossos caminhos nesta Suprema Corte”.

Ricardo Lewandowski disse que sempre acompanhou trabalho de Nunes Marques antes do ingresso no STF. “Desejo que Vossa Excelência tenha muito êxito nas lides no STF e seja muito feliz daqui por diante em sua vida pessoal”.

A ministra Cármen Lúcia disse que o ministro vai honrar o cargo no Supremo. “Desejo que nessa passagem na Segunda Turma, Vossa Excelência sinta-se como um dos pares”.

Após receber os cumprimentos, Nunes Marques agradeceu as boas vindas e o apoio recebido durante o processo de nomeação. “Vossas Excelências vão ter a oportunidade de perceber que eu falo muito pouco. Não sou muito fã da minha própria voz”.

Natural de Teresina (PI), Nunes Marques tem 48 anos de idade e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou. Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília. Foi advogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí.