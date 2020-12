Ministério Público denuncia ex-marido que matou juíza no RJ

O Ministério Público (MP) denunciou, nesta quarta-feira (30), por homicídio quintuplamente qualificado, o engenheiro Paulo José Arronenzi, responsável pela morte de sua ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi. O crime foi no último dia 24, na Barra da Tijuca.

De acordo com a denúncia, trata-se de crime de feminicídio, perpetrado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, já que foi executado pelo denunciado contra sua ex-esposa, assim como qualificado - por ter sido praticado na presença das três filhas, uma com 10 anos e duas gêmeas com 7 anos de idade.

O inconformismo com o término do relacionamento fez com que a denúncia apontasse motivo torpe como outra condição qualificadora. O crime foi ainda qualificado pelo fato de ter sido cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa ao descer do carro quando levava as filhas ao encontro do assassino. Por fim, o meio cruel utilizado, já que as múltiplas facadas no corpo e no rosto da vítima lhe causaram intenso sofrimento físico.

Além de denunciar o assassino pelos crimes, o MP também pleiteia que ele seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à família da vítima, em valor a ser definido no curso do processo.