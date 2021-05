CNJ assina acordo para ampliar transparência de dados sobre salários

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a organização não governamental (ONG) Transparência Brasil assinaram hoje (4) um acordo para aumentar a transparência na divulgação de dados sobre os salários dos membros do Poder Judiciário. A cerimônia de assinatura foi realizada durante sessão de conselho.

De acordo com o CNJ, o acordo vai possibilitar maior acesso aos dados para combater a divulgação de informações falsas (fake news) sobre as remunerações, que causam desinformação sobre os valores recebidos por magistrados e servidores.

Para o presidente do conselho, ministro Luiz Fux, a medida permitirá maior participação social, por meio da prestação de contas pelo sistema de remunerações. "Por meio da parceria de hoje, o CNJ, no exercício de suas atribuições constitucionais, definirá normas e prestações de contas de remunerações, vantagens e de outras verbas do Poder Judiciário, bem como a fiscalização acerca do cumprimento dessas regras”, afirmou.

A cooperação entre o CNJ e a Transparência Brasil terá validade de dois anos.