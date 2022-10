Filas se formam em vários locais de votação no Rio

Vários locais de votação apresentaram longas filas de eleitores no Rio de Janeiro. Na tarde deste domingo (2), por volta das 16h, centenas de pessoas aguardavam do lado de fora esperando a vez de votar.

Na Associação Atlético Banco do Brasil (AABB), na Tijuca, a espera chegava a três horas, segundo relatos dos eleitores. A fila se iniciava na Rua Hadock Lobo e seguia por cerca de 50 metros, até a entrada do clube, prosseguindo até cada uma das quatro seções de votação.

Mesmo com a espera, o ânimo das pessoas era de paciência, embora o tempo de votação tenha sido superior à eleição de quatro anos atrás.

"Eu não esperava essa fila toda. Achava que ia ser uns 30 minutos. O tempo está bem superior ao que eu imaginava. Em 2018 foi bem menos", disse o professor de história Francisco Moreira.

Atrás dele, o congolês naturalizado brasileiro Paulo Deiandi disse que se surpreendeu com o tamanho da fila e que achava que ia ser mais rápido.

"Não foi isso que aconteceu. Mas eu vou votar, é um direito nosso. Como cidadão, temos que participar da vida política do país, através do voto", disse ele, que é pastor e vota pela segunda vez no Brasil.

As filas também ocorreram em diversos locais de votação na zona sul e em Niterói. Segundo voluntários do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ouvidos pela reportagem no lado de fora dos locais de votação, a lentidão estava se dando tanto pela necessidade de registro de biometria, quanto pelo número maior de eleitores este ano. Segundo eles, não estava havendo problemas com as urnas.