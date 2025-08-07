logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU defende no STF legalidade do banco de DNA de condenados

Dispositivo está sendo contestado pela Defensoria de Minas Gerais
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 16:27
Brasília
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu nesta quinta-feira (7) a alteração legislativa que criou o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) de condenados por crimes sexuais e contra a vida.

A defesa do banco de perfil genético foi feita durante o início do julgamento sobre a constitucionalidade do Artigo 9º-A, da Lei de Execuções Penais (LEP).

De acordo com o dispositivo inserido na Lei de Execuções Penais pela Lei nº 12.654/12, o condenado por crime doloso contra a vida, contra a liberdade sexual e crime sexual contra pessoa vulnerável deve ser submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético.

O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso protocolado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, contra o dispositivo inserido na lei.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao defender o dispositivo, Messias argumentou que a coleta do DNA de condenados faz parte de uma política nacional de segurança pública, destacando que o procedimento não é invasivo nem gera constrangimentos,uma vez que é feito por meio da coleta de saliva.

"Trata-se de uma importante política nacional de segurança pública, um instrumento absolutamente necessário para a elucidação de crimes", defendeu.

Durante a sustentação, o advogado-geral também citou números que apontam que o banco nacional de perfis genéticos já apontou 9.600 coincidências genéticas e foi utilizado em 7.100 investigações criminais.

“O Banco Nacional de Perfis Genéticos já reúne mais de 1.200 perfis de familiares cadastrados para ajudar na identificação de pessoas desaparecidas, tendo permitido a identificação de 23 delas”, completou.

Após a sustentação das partes envolvidas no caso, o julgamento foi suspenso. A data para o início da votação dos ministros ainda será marcada.

Relacionadas
Brasília (DF) 05/08/2025 - Cerimônia de lançamento campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Foto: Isaac Amorim/MJSP
Campanha nacional coleta DNA de familiares de desaparecidos
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Lei acaba com atenuantes para crimes sexuais contra mulheres
Edição:
Fernando Fraga
AGU Advocacia-Geral da União DNA Banco Genético Banco Nacional de Perfis Genéticos Crimes Sexuais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça STJ diz que ex-PM deve ficar em presídio fora do Rio
qui, 07/08/2025 - 17:57
Brasília (DF), 07/08/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, toma café da manhã com jornalistas e apresenta o novo painel do Ligue 180. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julho
qui, 07/08/2025 - 17:51
Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade.
Saúde Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz
qui, 07/08/2025 - 17:46
Floresta amazônica vista de cima.
Meio Ambiente Brasil tem o desafio de elevar financiamento para florestas na COP30
qui, 07/08/2025 - 17:28
São Paulo (SP) 05/02/2025 - Moradores do Jardim Pantanal enfrentam crise após alagamentos . Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Justiça TJSP determina instalação da CPI das Enchentes no Jardim Pantanal
qui, 07/08/2025 - 17:26
Brasília (DF) 10/12/2024 O Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA
qui, 07/08/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo